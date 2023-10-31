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AH股新聞

31/10/2023 11:01

《Ａ股焦點》金地集團急挫６％，第三季業績變臉虧損近１５億人幣

　　《經濟通通訊社３１日專訊》繼華僑城（深：００００６９）後，再多兩家一線內房第三季
業績表現亮紅燈。至今仍保持債券違約金身不破的金地集團（滬：６００３８３），今年上半年
營收增長增長超過三成至３６８﹒５６億元（人民幣．下同），直到第三季成績大倒退，營業收
入比大幅下降３８﹒２％，至１５４﹒３９５億元，當季歸屬於上市公司股東的淨虧損
１４﹒７４億元，同比大幅轉盈為虧。總結首三季營業收入同比下降１﹒４％，淨利潤只有約
５８００萬元，同比下降９８﹒２７％。
　　金地集團現價跌６﹒０４％，報５﹒１３元，其境內債價格亦走低，「２１金地０３」跌超
１１％，「２１金地０１」跌超１０％，「１６金地０２」跌超５％，「２１金地０４」跌
２﹒９％。
　　至於央企招商局旗下的招商蛇口（深：００１９７９）上季銷售成績同樣不理想，季度內營
業收入為２４３﹒８６億元，同比大跌２３﹒６１％，累計首三季營收減少１５﹒２６％，雖然
首三季歸屬於母公司股東的淨利潤為３７﹒６９億元，同比增長２７﹒４５％，但若計及所有淨
利潤，則同比減少１２﹒９％。招商蛇口現價升０﹒８％，報１０﹒９７元。
　　其他地產股亦跌，萬科Ａ（深：０００００２）挫２﹒６％，新城控股
（滬：６０１１５５）跌１﹒８％，新湖中寶（滬：６００２０８）跌１﹒７％，華僑城Ａ軟
０﹒８％。（ｅｙ）

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