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AH股新聞

31/10/2023 14:10

《Ａ股焦點》全月２４省發逾萬億特殊債用於化債，雲南城投等漲停

　　《經濟通通訊社３１日專訊》內媒《第一財經》根據中國債券信息網統計發現，自１０月９
日內蒙古拉開特殊再融資債券發行序幕以來，截至１０月３１日，整個１０月共有２４個省份累
計發行特殊債１０１０２億元（人民幣．下同），用於償還地方存量債務。市場普遍認為這是用
於償還政府負有責任的隱性債務，從而延長債務期限，降低利息負擔，達到緩釋地方政府債務風
險的目的，是不久前中央一籃子化解地方政府債務風險的重要舉措。
　　粵開證券首席經濟學家羅志恒指出，過去三年的兩輪特殊債發行規模分別約為６２７８億元
和５０４２億元，發行歷時分別約１０個月和９個月。與前兩輪相比，此次新一輪特殊債發行規
模更大，節奏更快，最終有多大規模，仍有待觀察後兩個月發行情況。此前市場普遍認為總規模
將超過１萬億元，可能在１﹒５萬億元左右。
　　午後房地產板塊異動拉升，化債方向領漲，雲南城投（滬：６００２３９）、津投城開
（滬：６００３２２）、財信發展（深：０００８３８）漲停，大龍地產（滬：６００１５９）
漲６﹒９％，合肥城建（深：００２２０８）漲５﹒９％、格力地產（滬：６００１８５）升
２﹒７％，金科股份（深：０００６５６）升２﹒４２％，招商蛇口（深：００１９７９）升
１﹒１９％。（ｓｌ）

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