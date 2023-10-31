《經濟通通訊社３１日專訊》江蘇省徐州市中級人民法院２６日一審公開開庭審理了湖北省

原副省長曹廣晶受賄、洩露內幕信息一案。

檢察機關指控，曹廣晶受賄財物折合共計２﹒１６億元（人民幣．下同），同時在擔任湖北

省副省長期間，其主導湖北省某上市公司的控股公司紓困重組事宜之時，將該紓困重組內幕信息

透露給他人，致使他人在該內幕信息公開之前買入該上市公司股票，後將股票賣出獲利逾

１０４２萬元。檢察機關提請以受賄罪、洩露內幕信息罪追究曹廣晶的刑事責任。

《經濟觀察網》引述消息人士確認，曹廣晶被指控洩露的內幕信息涉及公司為雙環科技

（深：０００７０７）。

雙環科技位於湖北孝感應城，是中國乃至全球最大的純鹼生產企業之一。在相當一段時間里

，雙環科技的業績表現非常糟糕。２０１２年至２０２０年，該公司淨利潤連續９年為負，處於

退市邊緣。

２０２０年底至２０２１年年初，湖北省確定分管國資的副省長曹廣晶牽頭，主導雙環科技

的紓困重組事宜。

在紓困協議出台後，雙環科技的債務大幅度減少，股價連續大漲。２０２１年１月初，其股

價最低點為１﹒８５元，至當年９月中旬，一度升至１０﹒８３元，８個來月的時間里，漲幅近

５倍。

而牽頭主導上述紓困重組事項的曹廣晶早早就將消息透露給了他的關係密切者。這使得後者

在２０２１年３月９日雙環科技發布公告之前，就買入了該公司的股票，等到股票大漲之後賣出

，就此獲利高達１０４２萬元。（ｌｃ）

