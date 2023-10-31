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AH股新聞

31/10/2023 14:24

《行業數據》十月中國汽車經銷商庫存預警指數按月升至５８﹒６％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》據中國汽車流通協會公布，最新一期「中國汽車經銷商庫存預
警指數調查」ＶＩＡ顯示，２０２３年１０月中國汽車經銷商庫存預警指數為５８﹒６％，同比
下降０﹒４個百分點，環比上升０﹒８個百分點，庫存預警指數位於榮枯線之上，汽車流通行業
處在不景氣區間。
（ｃｔ）

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