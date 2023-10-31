《經濟通通訊社３１日專訊》據中國汽車流通協會公布，最新一期「中國汽車經銷商庫存預

警指數調查」ＶＩＡ顯示，２０２３年１０月中國汽車經銷商庫存預警指數為５８﹒６％，同比

下降０﹒４個百分點，環比上升０﹒８個百分點，庫存預警指數位於榮枯線之上，汽車流通行業

處在不景氣區間。

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