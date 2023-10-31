《經濟通通訊社３１日專訊》據中國汽車流通協會公布，最新一期「中國汽車經銷商庫存預
警指數調查」ＶＩＡ顯示，２０２３年１０月中國汽車經銷商庫存預警指數為５８﹒６％，同比
下降０﹒４個百分點，環比上升０﹒８個百分點，庫存預警指數位於榮枯線之上，汽車流通行業
處在不景氣區間。
（ｃｔ）
【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請
31/10/2023 14:24
《行業數據》十月中國汽車經銷商庫存預警指數按月升至５８﹒６％
《經濟通通訊社３１日專訊》據中國汽車流通協會公布，最新一期「中國汽車經銷商庫存預
警指數調查」ＶＩＡ顯示，２０２３年１０月中國汽車經銷商庫存預警指數為５８﹒６％，同比
下降０﹒４個百分點，環比上升０﹒８個百分點，庫存預警指數位於榮枯線之上，汽車流通行業
處在不景氣區間。
（ｃｔ）
【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請
上一篇新聞︰31/10/2023 14:35 《駐京專電》第十屆北京香山論壇閉幕，共舉行３０多場會議
下一篇新聞︰31/10/2023 14:16 《Ａ股焦點》隆基綠能季報業績遜，董事長擬增持，價仍跌４﹒５％
31/10/2023 14:36 【數據解讀】分析：中國經濟仍見疲軟，需加大政策力度「保復甦」
31/10/2023 14:36 《神州民企》國美電器增１１條被執行人信息，被執行總額超２３億
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰