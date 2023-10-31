《經濟通通訊社３１日專訊》當局鼓勵險資入市，對大市今日利好幾乎不可見，１０月製造

業ＰＭＩ重歸萎縮區間，工業板塊急跌，房地產板塊受多重壞消息帶動走低，滬綜指下跌

０﹒３８％，報３００９﹒９７點，三千關力保不失，深成指挫０﹒９８％，創業板指跌

０﹒７９％。

國家統計局公布，１０月份，製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９﹒５％，比上月下降

０﹒７個百分點，降至收縮區間，遜於市場預期的持平上月５０﹒２％，創３個月新低。至於當

月非製造業商務活動指數為５０﹒６％，比上月下降１﹒１個百分點，雖然仍高於臨界點但不遠

矣。

財政部日前發布通知提出，引導國有商業保險公司長期穩健經營，更好發揮中長期資金的市

場穩定器和經濟發展助推器作用，加強對國有商業保險公司的長周期考核。

另外，繼易方達之後，華夏基金宣布將於近期運用固有資金２億元（人民幣．下同）投資旗

下權益類公募基金。

人民銀行連續兩個工作日回籠資金後，今日再開啟放水模式，進行６１２０億元７天期逆回

購，淨投放１９０億元。兩市半日成交５９８８億元，較上日（３０日）同時段成交減少

８﹒５％。



＊萬科流動性憂慮現，金地經營廿年首見紅＊



萬科（深：０００００２）明年有約１００億人民幣左右的美元債到期，外界對萬科流動性

情況的擔憂增加。萬科今日在內地交易所互動平台上回應投資者提問指，境外市場出現有關公司

的不實猜測，導致公司美元債價格在上周尾出現大幅波動。萬科Ａ半日跌２﹒９％，報

１１﹒２６元。

再有一線內房第三季業績表現亮紅燈，金地集團（滬：６００３８３）第三季成績大倒退，

營業收入比大幅下降３８﹒２％，至１５４﹒３９５億元，當季歸屬於上市公司股東的淨虧損

１４﹒７４億元，是超過２０年來首次虧損。金地集團股價跌６﹒４％，報５﹒１１元，其境內

債價格亦大幅走低。



＊保險股表現平平，提振新招利好不足＊



國有險企新規延長考核周期，提高險資對權益類資產波動性的容忍度，某程度上能鼓勵險資

投資權益類資產，不過歸根究底，大市表現才是決定險資入市意願的最大要素，即使財政部放寬

考核要求，亦難以鼓勵險企在淡市下大舉入市穩定行情。

消息對Ａ場保險股利好平平，中國太保（滬：６０１６０１）升１﹒９％，中國人壽

（滬：６０１６２８）升０﹒７％，中國平安（滬：６０１３１８）揚０﹒１％，新華保險

（滬：６０１３３６）跌０﹒３％。（ｅｙ）

