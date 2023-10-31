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AH股新聞

31/10/2023 15:08

《Ａ股行情》ＰＭＩ遜金融股托市滬指收跌０﹒０９％，全月挫３％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》１０月中國官方製造業ＰＭＩ重歸萎縮區間，工業板塊急跌，
外資快速流出，滬綜指低開低走，逼近三千關，不過午後見金融股托市，房地產板塊先跌後回，
滬綜指跌幅收窄，全日跌０﹒０９％，報３０１８﹒７７點，三千關力保不失，深成指跌
０﹒６５％，創業板指跌０﹒４８％。
　　兩市全日成交９１８３億元（人民幣．下同），跌出萬億關，按日下跌１１﹒５％，陸股通
淨流出４７﹒５３億元。
　　外資連續數月急撤出Ａ股，就算９月多項數據顯示經濟靠穩，第三季ＧＤＰ同比更增漲
４﹒９％遠優於預期，結果股市表現不但無改善，更因擔心中國放緩經濟提振力度而觸發新一輪
跌浪，恐慌心態導致滬綜指在１０月２０日失守三千點，月內創下自去年１１月以來新低。
　　就在經濟信心低迷之際，中央政府在上周三（２５日）罕見祭出重磅經濟刺激措施，增發１
萬億元國債並提高相應全國財政赤字，帶動股市氣氛向上，在月底連續上升五個交易日，並於今
日稍跌收官。累計全月滬綜指下跌２﹒９５％，三千關失而復得，但仍未企穩。外資全月循陸股
通淨流出４４７﹒８６億元，較上月多出兩成，但仍遠低於８月的淨流出８９６﹒８３億元。
　　國家統計局公布，１０月製造業ＰＭＩ為４９﹒５％，比上月下降０﹒７個百分點，降至收
縮區間，遜於市場預期的持平上月５０﹒２％，創３個月新低。至於當月非製造業商務活動指數
為５０﹒６％，比上月下降１﹒１個百分點，雖然仍高於臨界點但不遠矣。統計局高級統計師趙
慶河解讀數據，將製造業景氣水平有所回落，歸咎於受中秋、國慶節日休假，節前部分需求提前
釋放等因素影響。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３５７２﹒５１　－０﹒３１　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０１８﹒７７　－０﹒０９　　　　３８６２﹒７７　　
　　上證Ａ股指數　　３１６５﹒０２　－０﹒０９　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９８６３﹒８０　－０﹒６５　　　　５３２０﹒４４　　
　　深圳創業板指數　１９６８﹒２３　－０﹒４８　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２３０﹒０２　　－０﹒１５　　　　　０﹒６８　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０５５﹒２９　－０﹒６９　　　　　０﹒５９　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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