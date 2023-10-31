《經濟通通訊社３１日專訊》深證成分指數半日收市跌０﹒９８％，報９８３１﹒０８點。
半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５５６﹒０１億元，賣盤超買盤，
淨流出３６﹒４１億元。（ｒｙ）
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31/10/2023 11:32
《深股通》深成指半日跌０﹒９８％，資金流出３６﹒４億元人民幣
《經濟通通訊社３１日專訊》深證成分指數半日收市跌０﹒９８％，報９８３１﹒０８點。
半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５５６﹒０１億元，賣盤超買盤，
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