《經濟通通訊社３１日專訊》中國恒大（０３３３３）主席許家印遭當局控制，公司清盤風

險危在旦夕之際，恒大旗下一個歌舞團最近亦引發外界注意，有自媒體稱該歌舞團成員均年輕貌

美身材姣好，「曾為恒大解決不少公關困難」。恒大歌舞團團長白珊珊近來飽受好事者騷擾之苦

，昨日在網上發布影片，稱自己遭遇無數網絡謠言攻擊，已向公安機關報案。

白珊珊稱自己只是一個普通的舞蹈從業者，並未做過跟工作無關的事情，至於網友議論的房

、車、工資等，都有備案和記錄，「假的真不了，真的也假不了」。白珊珊還表示，舞蹈是一生

的夢想，自己的工作盡心盡責，努力拼搏走到今天並不是讓那些無知的人拿來詆毀的。

內地工商資料顯示，廣州恒大民族歌舞團有限公司成立於２０１１年１月１１日，註冊資本

２００萬元人民幣，為恒大地產集團有限公司全資子公司。恒大歌舞團曾參加中宣部、文化部、

公安部、中國文聯、中央電視台及各地方電視台的重要演出，常赴海外做國際交流，並參演慶祝

中國共產黨成立１００周年文藝演出。不過由於該歌舞團直至２０２２年參保人數已降至０人，

外界猜測或許已經解散。（ｅｙ）

