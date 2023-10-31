《經濟通通訊社３１日專訊》據《彭博》數據顯示，今年首三季，「熊貓債」（境外機構在

中國境內發行的人民幣債券）與「點心債」（各類機構在香港發行的人民幣計價債券）發行量增

長強勁，分別飆升至１０６４億元人民幣（同比增長４５﹒８％）和１６７１億元人民幣（同比

增長１７９﹒３％）。內媒《上海證券報》更引述景順董事總經理、亞太區固定收益主管黃嘉誠

指出，今年以來，熊貓債的發行量已經超過了上一輪發行高峰２０１６年的全年發行量，為歷史

新高。

報道認為，熊貓債與點心債熱度的躍升，折射出人民幣作為融資貨幣的屬性加強，而有這種

熱度，一方面源於當前人民幣市場的低利率環境，另一方面也與中國金融市場持續推進開放息息

相關。業內認為，人民幣作為融資貨幣的潛力巨大，熊貓債市場前景可觀。

報道引述興業研究外匯商品部表示，全球正迎來「大波動時代」，人民幣和歐美市場相關性

較低，可為國際機構提供更安全的融資選項。同時，中國擁有規模僅次於美國的全球第二大債券

市場，已成為全球合格投資者不能忽視的配置區域。

黃嘉誠則認為，來自外資的人民幣計價債券到期後的再融資需求，將有助於人民幣計價債券

保持穩定的發行量。這對人民幣國際化、讓人民幣成為跨國企業的融資工具，以及推動人民幣在

世界範圍內的更廣泛使用都有深刻的意義。（ｓｌ）

