《經濟通通訊社３１日專訊》能源大省山西省出手整治能源領域「黃牛」、「黑中介」問題
。山西省能源局近日發布通告，決定自２０２３年１０月至２０２４年２月開展能源領域「黃牛
」「黑中介」等破壞營商環境問題專項整治，有效解決省內能源領域「黃牛」「黑中介」等破壞
營商環境問題。
通告列舉多項可以舉報的問題，當中包括：有關部門或單位違規設定沒有法律法規依據的中
介服務事項；將職責範圍內的工作轉移或委托給中介機構；明確或變相指定中介機構壟斷服務，
干預市場主體選取中介機構等行為。工作人員與「黃牛」、「黑中介」相互勾結，進行有償代辦
、插隊辦理、預留名額等「開後門」行為及暗箱操作、弄虛作假、違規操作等不法行為。相關職
能部門對「黃牛」「黑中介」聽之任之、不聞不問、不受理、不處理等。
此外，還包括：工作人員濫用行政審批權或自由裁量權、政策解釋權等，以及政務服務部門
或其工作人員對符合條件的企業及群眾採取推、拖、繞等方式，造成企業、群眾辦事困難，滋生
「黃牛」「中介」代辦問題。工作人員利用職權刁難、暗示、推薦、指定等方式強制辦事企業或
群眾找「黃牛」「黑中介」代辦等行為。工作人員參與中介機構經營或持股分紅，變相充當「黃
牛」「中介」的行為等。
通知列出電話、電郵及來信的舉報途徑，並承諾受理部門將對舉報人信息嚴格保密，對洩露
舉報人信息或打擊報復舉報人的，一經查實，依法依規從嚴懲處。（ｓｌ）
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