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AH股新聞

31/10/2023 11:30

《華為動向》華為平價新機搭載鴻蒙４，售價１９９９元起

　　《經濟通通訊社３１日專訊》華為今日發布ｎｏｖａ　１１　ＳＥ，搭載
ＨａｒｍｏｎｙＯＳ　４操作系統，是ｎｏｖａ系列首款出廠就搭載ＨａｒｍｏｎｙＯＳ　４的
產品。華為常務董事、終端ＢＧ余承東昨曾在微博宣布，ＨａｒｍｏｎｙＯＳ　４的升級設備數
量於當天正式突破１億，成為史上升級速度最快的ＨａｒｍｏｎｙＯＳ版本，並指目前已有９８
款華為產品可以升級，很快會有更多產品加入ＨａｒｍｏｎｙＯＳ　４大家庭。
　　ｎｏｖａ　１１　ＳＥ搭載驍龍６８０　４Ｇ處理器，擁有前置３２００萬像素鏡頭，後置
１億像素光影三攝系統：１﹒０８億像素主鏡頭（Ｆ１﹒９光圈、１╱１﹒６７大底傳感器）＋
２００萬像素微距鏡頭（４厘米）＋８００萬像素超廣角鏡頭（１１２度），支持全場景ＲＡＷ
域２﹒０。內置４５００ｍＡｈ電池，支持６６Ｗ快充。機身厚度僅７﹒３９毫米，重量１８６
克。兩個版本８ＧＢ＋２５６ＧＢ及８ＧＢ＋５１２ＧＢ，分別售１９９９及２１９９元人民幣
。ｎｏｖａ　１１　ＳＥ於上周二開啟預約，今日１１時０８起預售。
　　華為ｎｏｖａ系列主要面向年輕用戶群體，下一代新品華為ｎｏｖａ　１２系列亦備受關注
，市傳最快將於１１月底發布。（ｓｌ）

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