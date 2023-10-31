《經濟通通訊社３１日專訊》華為今日發布ｎｏｖａ １１ ＳＥ，搭載

ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ４操作系統，是ｎｏｖａ系列首款出廠就搭載ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ４的

產品。華為常務董事、終端ＢＧ余承東昨曾在微博宣布，ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ４的升級設備數

量於當天正式突破１億，成為史上升級速度最快的ＨａｒｍｏｎｙＯＳ版本，並指目前已有９８

款華為產品可以升級，很快會有更多產品加入ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ４大家庭。

ｎｏｖａ １１ ＳＥ搭載驍龍６８０ ４Ｇ處理器，擁有前置３２００萬像素鏡頭，後置

１億像素光影三攝系統：１﹒０８億像素主鏡頭（Ｆ１﹒９光圈、１╱１﹒６７大底傳感器）＋

２００萬像素微距鏡頭（４厘米）＋８００萬像素超廣角鏡頭（１１２度），支持全場景ＲＡＷ

域２﹒０。內置４５００ｍＡｈ電池，支持６６Ｗ快充。機身厚度僅７﹒３９毫米，重量１８６

克。兩個版本８ＧＢ＋２５６ＧＢ及８ＧＢ＋５１２ＧＢ，分別售１９９９及２１９９元人民幣

。ｎｏｖａ １１ ＳＥ於上周二開啟預約，今日１１時０８起預售。

華為ｎｏｖａ系列主要面向年輕用戶群體，下一代新品華為ｎｏｖａ １２系列亦備受關注

，市傳最快將於１１月底發布。（ｓｌ）

