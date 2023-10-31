《經濟通通訊社３１日專訊》據阿里拍賣消息，華夏銀行（滬：６０００１５）總行資產保
全部１０月２６日聯合阿里資產在杭州召開華夏銀行特殊資產推介會，同時，雙方就特殊資產市
場推介工作簽訂了全面戰略合作協議，意味著華夏銀行和阿里資產將全面開展更深度的合作，同
時也將助力各位投資人挖掘高質量資產。
據悉，本次特殊資產推介會上，華夏銀行對全國核心區域的各類優質資產，包含３３０億元
人民幣債權及７１筆抵債資產進行了推介。（ｓｌ）
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31/10/2023 12:05
《神州金融》華夏銀行與阿里資產就特殊資產市場推介全面戰略合作
《經濟通通訊社３１日專訊》據阿里拍賣消息，華夏銀行（滬：６０００１５）總行資產保
全部１０月２６日聯合阿里資產在杭州召開華夏銀行特殊資產推介會，同時，雙方就特殊資產市
場推介工作簽訂了全面戰略合作協議，意味著華夏銀行和阿里資產將全面開展更深度的合作，同
時也將助力各位投資人挖掘高質量資產。
據悉，本次特殊資產推介會上，華夏銀行對全國核心區域的各類優質資產，包含３３０億元
人民幣債權及７１筆抵債資產進行了推介。（ｓｌ）
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