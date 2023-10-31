《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，１０月中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）

為４９﹒５％，比上月下降０﹒７個百分點，降至收縮區間，遜於市場預期的持平上月

５０﹒２％，創３個月新低。非製造業商務活動指數為５０﹒６％，比上月下降１﹒１個百分點

，仍高於臨界點，惟處於１０個月低位。《路透》引述分析人士指出，季節性影響及需求收縮，

制約企業生產恢復；１０月非製造業ＰＭＩ也不及預期，擴張力度為１０個月最低，可見中秋、

國慶黃金周服務消費並未能明顯拉動經濟復甦。數據同時顯示，儘管第三季ＧＤＰ數據好於預期

，但中國經濟仍在「苦苦掙扎」。

此外，海外需求前景存不確定性，國內也尚處修復階段，需密切關注１０月其他數據情況

，若同樣疲軟，還需要加大宏觀政策支持力度，以確保復甦能夠持續。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，服務業活動指數不及預期，說明黃金周服務消費

對經濟復甦拉動作用需要謹慎看待。第四季或受季節性因素和外需不確定性影響，因此對供需兩

端政策的呵護應不遺餘力地繼續。

凱投宏觀亦表示，整體經濟仍存在一些疲軟情況，如果晚些時候發布的其他數據同樣疲軟，

則需要採取更多措施以確保復甦不會倒退。



＊需求波動主要受季節性影響，冬季或將改善＊



不過，本次數據中喜人的是，市場預期穩定向好。１０月生產經營活動預期指數為５５﹒６

，環比升０﹒１個百分點。分析預計，１０月市場需求受季節性波動較大，後市料將會改善。

中國物流信息中心分析師文韜指出，十一長假過後，前期較快增長的消費品需求季節性放緩

；進入１０月化工產品市場需求逐步從旺季向淡季過渡，石油消費也偏緊運行，帶動整個基礎原

材料行業市場需求有所收縮。當前的需求波動主要是受季節性影響，隨著冬季的到來，消費品製

造業和石油行業將迎來消費旺季，製造業市場需求或將較快改善。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華亦表示，歷史經驗看，１０月製造業ＰＭＩ指數大概

率有所回落。從趨勢看，製造業景氣度有望逐步回升，預計未來幾個月於５０附近波動。

（ｓｌ）

