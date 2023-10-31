《經濟通通訊社３１日專訊》中國經濟景氣水平有所回落，持續恢復基礎仍需進一步鞏固。

國家統計局公布，１０月中國製造業採購經理指數（製造業ＰＭＩ）、非製造業商務活動指數（

非製造業ＰＭＩ）和綜合ＰＭＩ產出指數分別為４９﹒５％、５０﹒６％和５０﹒７％，分別比

上月下降０﹒７、１﹒１和１﹒３個百分點，當中製造業ＰＭＩ和非製造業ＰＭＩ分別創３個月

及１０個月新低。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指出，受中秋、國慶節日休假，節前

部分需求提前釋放等因素影響，１０月製造業ＰＭＩ景氣水平有所回落。



＊紡織、化學原料及化學製品等市場需求不足＊



其中，受９月較高基數和１０月工作日減少等因素影響，１０月生產指數為５０﹒９％，比

上月下降１﹒８個百分點，仍高於臨界點，製造業企業生產景氣水平保持擴張。新訂單指數為

４９﹒５％，比上月下降１個百分點。從重點行業看，裝備製造業和消費品行業新訂單指數分別

為５２﹒２％和５１﹒８％，繼續保持在擴張區間，市場需求持續恢復；高耗能行業新訂單指數

降至４６﹒４％，比上月下降２﹒８個百分點，同時調查結果顯示，紡織、化學原料及化學製品

、黑色金屬冶煉及壓延加工等高耗能行業中反映市場需求不足的企業佔比均超過六成。

生產經營活動預期指數為５５﹒６％，比上月上升０﹒１個百分點，連續四個月位於較高景

氣區間，製造業企業對市場發展信心穩定。

大型企業ＰＭＩ繼續高於臨界點，為５０﹒７％，持續位於擴張區間，特別是其生產指數和

新訂單指數均高於臨界點，企業產需較為穩定；中、小型企業ＰＭＩ分別為４８﹒７％和

４７﹒９％，比上月下降０﹒９和０﹒１個百分點，景氣水平有所回落。

另外，受近期部分大宗商品價格下降和市場需求回落等因素影響，主要原材料購進價格指數

和出廠價格指數分別為５２﹒６％和４７﹒７％，比上月下降６﹒８和５﹒８個百分點。



＊雙節帶動旅遊消費相關行業業務較快增長＊



１０月非製造業商務活動指數為５０﹒６％，仍保持在擴張區間。服務業商務活動指數為

５０﹒１％，比上月下降０﹒８個百分點。在「十一」節日效應帶動下，與居民旅遊出行和消費

相關的鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、生態保護及公共設施管理等行業商務活動指數均位於

５５％以上較高景氣區間，業務總量較快增長；同時，資本市場服務、房地產等行業商務活動指

數低位運行。從市場預期看，業務活動預期指數為５７﹒５％，表明多數服務業企業對近期行業

發展保持樂觀。

建築業商務活動指數為５３﹒５％，繼續保持在擴張區間。其中，土木工程建築業商務活動

指數為５７﹒２％，連續三個月位於５７％以上較高運行水平，基礎設施項目建設保持較快施工

進度。從市場預期看，業務活動預期指數為６１﹒４％，今年以來始終位於高位景氣區間，建築

業企業對近期市場發展信心穩定向好。

