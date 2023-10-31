《經濟通通訊社３１日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，為減少過剩產能和碳排放，中

國正討論對銅加工行業實施限制的計劃，並已就此徵求行業意見，限制措施可能在２０２５年左

右生效，中國銅冶煉企業急劇擴張的態勢或將進入倒計時。

中國的銅冶煉行業規模位列全球第一。報道指，為滿足銅冶煉業擴張態勢，中國進口的銅礦

規模創紀錄，並開始侵蝕精煉銅的進口量，令人擔心冶煉廠過度依賴外國供應。限制措施可能重

塑全球銅貿易。（ｓｌ）

