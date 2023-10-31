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AH股新聞

31/10/2023 18:00

《中國要聞》彭博：中國擬限制銅冶煉業擴張，削過剩產能和碳排放

　　《經濟通通訊社３１日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，為減少過剩產能和碳排放，中
國正討論對銅加工行業實施限制的計劃，並已就此徵求行業意見，限制措施可能在２０２５年左
右生效，中國銅冶煉企業急劇擴張的態勢或將進入倒計時。
　　中國的銅冶煉行業規模位列全球第一。報道指，為滿足銅冶煉業擴張態勢，中國進口的銅礦
規模創紀錄，並開始侵蝕精煉銅的進口量，令人擔心冶煉廠過度依賴外國供應。限制措施可能重
塑全球銅貿易。（ｓｌ）

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