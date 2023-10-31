《經濟通通訊社３１日專訊》電商平台在「雙１１」購物節大打「折扣戰」「補貼戰」，《

路透》引述三名業內消息人士稱，阿里巴巴（０９９８８）正在向商家施壓，要求他們在今年的

「雙１１」期間於天貓或淘寶平台上提供年度最優惠價格，一旦發現他們在任何其他平台有相同

或更低定價，相關網店和所有上架產品將被剔出活動。報道提到，相關消息人士幫助數十個品牌

在阿里巴巴的平台上運營店舖。



＊外電：阿里對抖音拼多多等競爭對手作出反擊＊



報道認為，阿里巴巴正試圖提高淘寶天貓的銷售額，阻止市場份額下降。近年抖音和拼多多

等新興電商平台通過全年銷售低價和折扣商品、直播帶貨等方式，令「雙１１」這種大型促銷活

動失去光彩，改變了中國電商的格局。消息人士透露的情況表明，阿里巴巴正在反擊這些競爭對

手。

阿里巴巴已宣布將在今年的雙１１期間以最低價格提供８０００萬件商品。報道引述營銷服

務公司Ｋｕｎｇｆｕ Ｄａｔａ首席執行官Ｊｏｓｈ Ｇａｒｄｎｅｒ稱，阿里巴巴今年正面迎

戰，定價上超級激進，有如進入「全網最低價」時期。

至於消息人士所述情況有否違反「反競爭」政策，報道引述三名電商顧問表示，阿里巴巴的

要求似乎不屬反競爭行為，阿里巴巴一些競爭對手也對商家做出了類似規定。

今年的「雙１１」也是阿里巴巴集團拆分為六個業務部門後的首個「雙１１」。淘天集團表

示，上周二晚８時開始的「雙１１」預售，１３００多個品牌在第一個小時的營業額同比增長了

逾２００％ ，近７００個品牌成交額同比超過５００％。（ｓｌ）

