《經濟通通訊社３１日專訊》廣發証券（０１７７６）（深：０００７７６）公布，截至９

月３０日止第三季純利約１２﹒７億元（人民幣．下同），升２２﹒７％，每股盈利１４分，扣

除非經常性損益之純利１３億元，升２３﹒８％，營業收入４７﹒８億元，跌０﹒７％。

該集團指，首三季純利５８﹒１億元，升１１％，每股盈利７０分，扣除非經常性損益之純

利５３﹒４億元，升１３％，營業收入１８０億元，升２﹒９％，加權平均淨資產收益率

４﹒８１％，減少０﹒０１個百分點。（ｗｈ）



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