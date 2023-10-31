《經濟通通訊社３１日專訊》廣發証券（０１７７６）（深：０００７７６）公布，截至９
月３０日止第三季純利約１２﹒７億元（人民幣．下同），升２２﹒７％，每股盈利１４分，扣
除非經常性損益之純利１３億元，升２３﹒８％，營業收入４７﹒８億元，跌０﹒７％。
該集團指，首三季純利５８﹒１億元，升１１％，每股盈利７０分，扣除非經常性損益之純
利５３﹒４億元，升１３％，營業收入１８０億元，升２﹒９％，加權平均淨資產收益率
４﹒８１％，減少０﹒０１個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
31/10/2023 07:53
《國企紅籌》廣發証券（０１７７６）第三季純利升２３％
《經濟通通訊社３１日專訊》廣發証券（０１７７６）（深：０００７７６）公布，截至９
月３０日止第三季純利約１２﹒７億元（人民幣．下同），升２２﹒７％，每股盈利１４分，扣
除非經常性損益之純利１３億元，升２３﹒８％，營業收入４７﹒８億元，跌０﹒７％。
該集團指，首三季純利５８﹒１億元，升１１％，每股盈利７０分，扣除非經常性損益之純
利５３﹒４億元，升１３％，營業收入１８０億元，升２﹒９％，加權平均淨資產收益率
４﹒８１％，減少０﹒０１個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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