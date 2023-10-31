《經濟通通訊社３１日專訊》海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）公布，截至９

月３０日止第三季純利約５﹒３億元（人民幣．下同），跌５９﹒６％，每股盈利４分，營業收

入５６億元，跌１８％。

該集團指，首三季純利４３﹒６億元，跌２８％，每股盈利３３分，營業收入２２６億元，

升１９％，加權平均淨資產收益率２﹒６２％，減少１﹒０８個百分點。（ｗｈ）



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