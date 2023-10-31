《經濟通通訊社３１日專訊》北京北辰實業（００５８８）（滬：６０１５８８）公布，截
至９月３０日止第三季純利約１７６８萬元（人民幣．下同），去年同期虧損２﹒８億元，每股
盈利０﹒５分，營業收入３２億元，升６７％。
該集團指，首三季純利２７２５萬元，去年同期虧損７﹒９億元，每股盈利０﹒８分，營業
收入１０５億元，升２０％，加權平均淨資產收益率０﹒２１％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
31/10/2023 07:53
《國企紅籌》北辰實業（００５８８）第三季虧轉賺１７６８萬人幣
《經濟通通訊社３１日專訊》北京北辰實業（００５８８）（滬：６０１５８８）公布，截
至９月３０日止第三季純利約１７６８萬元（人民幣．下同），去年同期虧損２﹒８億元，每股
盈利０﹒５分，營業收入３２億元，升６７％。
該集團指，首三季純利２７２５萬元，去年同期虧損７﹒９億元，每股盈利０﹒８分，營業
收入１０５億元，升２０％，加權平均淨資產收益率０﹒２１％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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