《經濟通通訊社３１日專訊》申萬宏源（０６８０６）（深：０００１６６）公布，截至９

月３０日止第三季純利約６億元（人民幣．下同），跌３４﹒６％，每股盈利２分，營業收入

４０﹒４億元，跌２３％。

該集團指，首三季純利４３﹒５億元，升１﹒６％，每股盈利１７分，營業收入１６３億元

，跌９﹒８％，加權平均淨資產收益率４﹒４６％，升０﹒０３個百分點。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

