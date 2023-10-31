《經濟通通訊社３１日專訊》申萬宏源（０６８０６）（深：０００１６６）公布，截至９
月３０日止第三季純利約６億元（人民幣．下同），跌３４﹒６％，每股盈利２分，營業收入
４０﹒４億元，跌２３％。
該集團指，首三季純利４３﹒５億元，升１﹒６％，每股盈利１７分，營業收入１６３億元
，跌９﹒８％，加權平均淨資產收益率４﹒４６％，升０﹒０３個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
31/10/2023 07:53
《國企紅籌》申萬宏源（０６８０６）第三季純利６億人幣跌３５％
《經濟通通訊社３１日專訊》申萬宏源（０６８０６）（深：０００１６６）公布，截至９
月３０日止第三季純利約６億元（人民幣．下同），跌３４﹒６％，每股盈利２分，營業收入
４０﹒４億元，跌２３％。
該集團指，首三季純利４３﹒５億元，升１﹒６％，每股盈利１７分，營業收入１６３億元
，跌９﹒８％，加權平均淨資產收益率４﹒４６％，升０﹒０３個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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