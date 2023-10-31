《經濟通通訊社３１日專訊》長飛光纖光纜（０６８６９）（滬：６０１８６９）公布，截
至９月３０日止第三季純利約２﹒７億元（人民幣．下同），跌２１﹒８％，每股盈利３６分，
營業收入３１億元，跌１９％。
該集團指，首三季純利８﹒８億元，升０﹒６％，每股盈利１﹒１６元，營業收入１００億
元，跌２％，加權平均淨資產收益率８﹒３６％，跌０﹒４４個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
31/10/2023 07:53
《國企紅籌》長飛光纖光纜（０６８６９）第三季純利跌２２％
《經濟通通訊社３１日專訊》長飛光纖光纜（０６８６９）（滬：６０１８６９）公布，截
至９月３０日止第三季純利約２﹒７億元（人民幣．下同），跌２１﹒８％，每股盈利３６分，
營業收入３１億元，跌１９％。
該集團指，首三季純利８﹒８億元，升０﹒６％，每股盈利１﹒１６元，營業收入１００億
元，跌２％，加權平均淨資產收益率８﹒３６％，跌０﹒４４個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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