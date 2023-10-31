《經濟通通訊社３１日專訊》中遠海發（０２８６６）（滬：６０１８６６）公布，截至９

月３０日止第三季純利約１﹒０４億元（人民幣．下同），跌８９﹒９％，每股盈利０﹒７６分

，營業收入４８億元，跌１６﹒７％。

該集團指，首三季純利１２億元，跌６７﹒６％，每股盈利８﹒９分，營業收入１０５﹒３

億元，跌４４﹒５％，加權平均淨資產收益率４﹒１３％，跌８﹒７５個百分點。（ｗｈ）



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