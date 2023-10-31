《經濟通通訊社３１日專訊》中遠海發（０２８６６）（滬：６０１８６６）公布，截至９
月３０日止第三季純利約１﹒０４億元（人民幣．下同），跌８９﹒９％，每股盈利０﹒７６分
，營業收入４８億元，跌１６﹒７％。
該集團指，首三季純利１２億元，跌６７﹒６％，每股盈利８﹒９分，營業收入１０５﹒３
億元，跌４４﹒５％，加權平均淨資產收益率４﹒１３％，跌８﹒７５個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
31/10/2023 07:53
《國企紅籌》中遠海發（２８６６）第三季純利１億人幣，跌９０％
《經濟通通訊社３１日專訊》中遠海發（０２８６６）（滬：６０１８６６）公布，截至９
月３０日止第三季純利約１﹒０４億元（人民幣．下同），跌８９﹒９％，每股盈利０﹒７６分
，營業收入４８億元，跌１６﹒７％。
該集團指，首三季純利１２億元，跌６７﹒６％，每股盈利８﹒９分，營業收入１０５﹒３
億元，跌４４﹒５％，加權平均淨資產收益率４﹒１３％，跌８﹒７５個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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