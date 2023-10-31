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AH股新聞

31/10/2023 07:53

光大銀行（０６８１８）第三季純利１３６億人幣，升３％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國光大銀行（０６８１８）（滬：６０１８１８）公布，截
至９月３０日止第三季純利約１３６﹒２億元（人民幣．下同），升２﹒５％，每股盈利１９分
，營業收入３５７億元，跌８％。
　　該集團指，首三季純利３７７億元，升３％，每股盈利５７分，營業收入１１２３億元，跌
４﹒４％，加權平均淨資產收益率１０﹒２３％，跌０﹒６７個百分點。於９月底，不良貸款比
率１﹒３５％，資本充足比率１３﹒４２％。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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