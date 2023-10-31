《經濟通通訊社３１日專訊》安德利果汁（０２２１８）（滬：６０５１９８）公布，截至

９月３０日止第三季純利約５０７３萬元（人民幣．下同），升０﹒５％，每股盈利１４﹒２分

，營業收入１﹒７億元，跌２９﹒３％。

該集團指，首三季純利２﹒１億元，升１８﹒２％，每股盈利５９﹒９分，營業收入６﹒７

億元，跌１７﹒５％，加權平均淨資產收益率８﹒６５％。（ｗｈ）



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