《經濟通通訊社３１日專訊》安德利果汁（０２２１８）（滬：６０５１９８）公布，截至
９月３０日止第三季純利約５０７３萬元（人民幣．下同），升０﹒５％，每股盈利１４﹒２分
，營業收入１﹒７億元，跌２９﹒３％。
該集團指，首三季純利２﹒１億元，升１８﹒２％，每股盈利５９﹒９分，營業收入６﹒７
億元，跌１７﹒５％，加權平均淨資產收益率８﹒６５％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
31/10/2023 07:53
《國企紅籌》安德利果汁（０２２１８）第三季純利升０﹒５％
《經濟通通訊社３１日專訊》安德利果汁（０２２１８）（滬：６０５１９８）公布，截至
９月３０日止第三季純利約５０７３萬元（人民幣．下同），升０﹒５％，每股盈利１４﹒２分
，營業收入１﹒７億元，跌２９﹒３％。
該集團指，首三季純利２﹒１億元，升１８﹒２％，每股盈利５９﹒９分，營業收入６﹒７
億元，跌１７﹒５％，加權平均淨資產收益率８﹒６５％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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