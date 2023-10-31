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AH股新聞

31/10/2023 07:53

《國企紅籌》安德利果汁（０２２１８）第三季純利升０﹒５％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》安德利果汁（０２２１８）（滬：６０５１９８）公布，截至
９月３０日止第三季純利約５０７３萬元（人民幣．下同），升０﹒５％，每股盈利１４﹒２分
，營業收入１﹒７億元，跌２９﹒３％。
　　該集團指，首三季純利２﹒１億元，升１８﹒２％，每股盈利５９﹒９分，營業收入６﹒７
億元，跌１７﹒５％，加權平均淨資產收益率８﹒６５％。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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