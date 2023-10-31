《經濟通通訊社３１日專訊》中國中鐵（００３９０）（滬：６０１３９０）公布，截至９

月３０日止第三季純利約７７﹒７億元（人民幣．下同），跌１﹒５％，每股盈利３０﹒８分，

營業收入２９３４億元，升１﹒６％。

該集團指，首三季純利２４０億元，４﹒４％，每股盈利９１﹒３分，營業收入８８２９億

元，升４％，加權平均淨資產收益率８﹒４２％，跌０﹒４個百分點。（ｗｈ）



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