《經濟通通訊社３１日專訊》鄭州銀行（０６１９６）（深：００２９３６）公布，截至９

月３０日止第三季純利約７億元（人民幣．下同），跌１９﹒３％，每股盈利８分，營業收入

３５﹒６億元，跌１６﹒４％。

該集團指，首三季純利２７﹒５億元，跌１９﹒２％，每股盈利３０分，營業收入

１０４﹒６億元，跌１１﹒５％，加權平均淨資產收益率８﹒６９％，跌２﹒１８個百分點。

（ｗｈ）



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