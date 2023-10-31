《經濟通通訊社３１日專訊》鄭州銀行（０６１９６）（深：００２９３６）公布，截至９
月３０日止第三季純利約７億元（人民幣．下同），跌１９﹒３％，每股盈利８分，營業收入
３５﹒６億元，跌１６﹒４％。
該集團指，首三季純利２７﹒５億元，跌１９﹒２％，每股盈利３０分，營業收入
１０４﹒６億元，跌１１﹒５％，加權平均淨資產收益率８﹒６９％，跌２﹒１８個百分點。
（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
31/10/2023 07:53
鄭州銀行（０６１９６）第三季純利７億人幣，跌１９％
《經濟通通訊社３１日專訊》鄭州銀行（０６１９６）（深：００２９３６）公布，截至９
月３０日止第三季純利約７億元（人民幣．下同），跌１９﹒３％，每股盈利８分，營業收入
３５﹒６億元，跌１６﹒４％。
該集團指，首三季純利２７﹒５億元，跌１９﹒２％，每股盈利３０分，營業收入
１０４﹒６億元，跌１１﹒５％，加權平均淨資產收益率８﹒６９％，跌２﹒１８個百分點。
（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰