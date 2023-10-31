《經濟通通訊社３１日專訊》鄭煤機（００５６４）（滬：６０１７１７）公布，截至９月

３０日止第三季純利約７﹒９億元（人民幣．下同），升５８％，每股盈利４４﹒４分，營業收

入９０﹒３億元，升９﹒５％。

該集團指，首三季純利２４﹒７億元，升２５﹒８％，每股盈利１﹒４元，營業收入

２７２﹒４億元，升１４﹒６％，加權平均淨資產收益率１３﹒１％，升０﹒６４個百分點。

（ｗｈ）



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