《經濟通通訊社３１日專訊》鄭煤機（００５６４）（滬：６０１７１７）公布，截至９月
３０日止第三季純利約７﹒９億元（人民幣．下同），升５８％，每股盈利４４﹒４分，營業收
入９０﹒３億元，升９﹒５％。
該集團指，首三季純利２４﹒７億元，升２５﹒８％，每股盈利１﹒４元，營業收入
２７２﹒４億元，升１４﹒６％，加權平均淨資產收益率１３﹒１％，升０﹒６４個百分點。
（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
31/10/2023 07:53
《國企紅籌》鄭煤機（００５６４）第三季純利８億人幣，升５８％
《經濟通通訊社３１日專訊》鄭煤機（００５６４）（滬：６０１７１７）公布，截至９月
３０日止第三季純利約７﹒９億元（人民幣．下同），升５８％，每股盈利４４﹒４分，營業收
入９０﹒３億元，升９﹒５％。
該集團指，首三季純利２４﹒７億元，升２５﹒８％，每股盈利１﹒４元，營業收入
２７２﹒４億元，升１４﹒６％，加權平均淨資產收益率１３﹒１％，升０﹒６４個百分點。
（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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