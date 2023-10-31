《經濟通通訊社３１日專訊》中遠海控（０１９１９）（滬：６０１９１９）公布，截至９

月３０日止第三季純利約５５﹒１億元（人民幣．下同），跌８３％，每股盈利３４分，營業收

入４２７億元，跌５９﹒６％。

該集團指，首三季純利２２０﹒７億元，跌７７﹒３％，每股盈利１﹒３７元，營業收入

１３４５﹒６億元，跌５７﹒５％，加權平均淨資產收益率１０﹒７３％，跌４３﹒０２個百分

點。（ｗｈ）



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