《經濟通通訊社３１日專訊》中遠海控（０１９１９）（滬：６０１９１９）公布，截至９
月３０日止第三季純利約５５﹒１億元（人民幣．下同），跌８３％，每股盈利３４分，營業收
入４２７億元，跌５９﹒６％。
該集團指，首三季純利２２０﹒７億元，跌７７﹒３％，每股盈利１﹒３７元，營業收入
１３４５﹒６億元，跌５７﹒５％，加權平均淨資產收益率１０﹒７３％，跌４３﹒０２個百分
點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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31/10/2023 07:53
《國企紅籌》中遠海控（１９１９）第三季純利５５億人幣跌８３％
《經濟通通訊社３１日專訊》中遠海控（０１９１９）（滬：６０１９１９）公布，截至９
月３０日止第三季純利約５５﹒１億元（人民幣．下同），跌８３％，每股盈利３４分，營業收
入４２７億元，跌５９﹒６％。
該集團指，首三季純利２２０﹒７億元，跌７７﹒３％，每股盈利１﹒３７元，營業收入
１３４５﹒６億元，跌５７﹒５％，加權平均淨資產收益率１０﹒７３％，跌４３﹒０２個百分
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