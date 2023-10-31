《經濟通通訊社３１日專訊》麗珠醫藥（０１５１３）（深：０００５１３）公布，董事會

審議批准回購部分Ａ股方案，須待股東批准，而用於回購的資金總額不低於４億元（人民幣．下

同），不超過６億元。

該集團指，擬通過深圳證券交易所以集中競價交易方式進行回購Ａ股，回購每股價格不超過

３８元，按回購資金總額及每股回購價上限計，預計回購股份數量約１５７９萬股，佔約

１﹒７１％，按回購總金額下限及每股回購價上限計，預計回購股份數量約１０５３萬股，佔約

１﹒１４％股權。（ｗｈ）

