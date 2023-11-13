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AH股新聞

13/11/2023 12:05

《外資精點》大摩：維持恒指明年底目標１８５００點，較看好Ａ股

　　《經濟通通訊社１３日專訊》摩根士丹利發表研究報告指，中國明年可能要繼續應對債務和
通縮挑戰，ＭＳＣＩ中國指數和滬深３００指數的回報率料將分別為５％和７％，並維持恒指明
年底目價為１８５００點，在最樂觀情景下目標價２１５００點，在最悲觀情景目標為
１１３５０點。大摩維持給予中國股票「與大市同步」評級，但較看好Ａ股
　　報告指，盈利面臨的宏觀壓力加大，加上人民幣匯率疲軟，中國股票可持續反彈的阻力仍然
較大。國企指數明年底的基本情境目標為６３５０點，此前給予明年６月目標６４５０點。在最
樂觀情景下，明年底目標價７４００點；最悲觀情景目標３８００點。
　　報告提出４點建議以助投資者跑贏大市，包括建議至少在短期內買入更多Ａ股，並監控潛在
的市場變化；重點關注基於質素和利潤╱淨資產收益率具韌性的選股；該行的中國╱香港股票焦
點清單和Ａ股主題清單已考慮由上而下的產業偏好和短、中期宏觀周期；相信在長期通縮環境下
，其量化篩選的股票將跑贏大市。
　　摩根士丹利的中國╱香港股票焦點清單包括阿里巴巴美股、安踏（０２０２０）、京滬高鐵
（滬：６０１８１６）、長江電力（滬：６００９００）、分眾傳媒（深：００２０２７）、香
港電訊（０６８２３）、中炬高新（滬：６００８７２）、北方華創（深：００２３７１）、國
電南瑞（滬：６００４０６）、網易美股、新秀麗（０１９１０）、中海油田服務
（０２８８３）、紫金礦業（０２８９９）和中通快遞美股。（ａｃ）
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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