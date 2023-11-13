《經濟通通訊社１３日專訊》摩根士丹利發表研究報告指，中國明年可能要繼續應對債務和

通縮挑戰，ＭＳＣＩ中國指數和滬深３００指數的回報率料將分別為５％和７％，並維持恒指明

年底目價為１８５００點，在最樂觀情景下目標價２１５００點，在最悲觀情景目標為

１１３５０點。大摩維持給予中國股票「與大市同步」評級，但較看好Ａ股

報告指，盈利面臨的宏觀壓力加大，加上人民幣匯率疲軟，中國股票可持續反彈的阻力仍然

較大。國企指數明年底的基本情境目標為６３５０點，此前給予明年６月目標６４５０點。在最

樂觀情景下，明年底目標價７４００點；最悲觀情景目標３８００點。

報告提出４點建議以助投資者跑贏大市，包括建議至少在短期內買入更多Ａ股，並監控潛在

的市場變化；重點關注基於質素和利潤╱淨資產收益率具韌性的選股；該行的中國╱香港股票焦

點清單和Ａ股主題清單已考慮由上而下的產業偏好和短、中期宏觀周期；相信在長期通縮環境下

，其量化篩選的股票將跑贏大市。

摩根士丹利的中國╱香港股票焦點清單包括阿里巴巴美股、安踏（０２０２０）、京滬高鐵

（滬：６０１８１６）、長江電力（滬：６００９００）、分眾傳媒（深：００２０２７）、香

港電訊（０６８２３）、中炬高新（滬：６００８７２）、北方華創（深：００２３７１）、國

電南瑞（滬：６００４０６）、網易美股、新秀麗（０１９１０）、中海油田服務

（０２８８３）、紫金礦業（０２８９９）和中通快遞美股。（ａｃ）



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