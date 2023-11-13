《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國家金融監管總局召開座談會，深入學習

領會中央金融工作會議精神，研究貫徹落實措施。金融監管總局黨委書記、局長李雲澤出席會議

並講話。會議強調，要堅持目標導向、問題導向，對風險早識別、早預警、早暴露、早處置，牢

牢守住不發生系統性金融風險底線；深入推進中小金融機構改革轉型。更好發揮保險業經濟「減

震器」和社會「穩定器」功能；積極配合化解地方債務風險；促進金融與房地產良性循環；大力

支持超大特大城市「平急兩用」公共基礎設施、城中村改造、保障性住房等「三大工程」建設。



＊聚焦「雙碳」目標健全綠色金融體系＊



會議要求，不斷提升經濟金融適配性，全力以赴支持中國式現代化建設；聚焦國家重大戰略

優化金融供給，服務建設現代化產業體系；助力實施區域協調發展戰略；著力推進金融高水平開

放。聚焦難點堵點提升科技金融質效，聚焦「雙碳」目標健全綠色金融體系，聚焦薄弱環節加強

普惠金融服務，聚焦現實需求加快發展養老金融，聚焦效能和安全促進數字金融發展，切實做好

五篇大文章。

會議強調，要堅持黨的全面領導和黨中央集中統一領導；健全巡視審計整改長效機制；鍛造

忠誠乾淨擔當的監管鐵軍；堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰；紮實開展第二批主題教育。

