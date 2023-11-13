《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國家發展改革委民營經濟發展局局長魏東

表示，民營經濟發展局將始終堅持全心全意為民營經濟發展壯大服務。未來，民營經濟有望迎來

更多政策利好。民營經濟發展局將密切跟蹤民營經濟發展形勢，密切關注並及時推動解決重大苗

頭性、傾向性問題。同時，還在組織開展「十五五」時期優化民營經濟發展環境的重大課題研究

，不斷為民營經濟發展做好服務。

魏東表示，民營經濟發展局成立後，加快建立健全民營經濟發展促進機制、與民營企業常態

化溝通交流機制，「我們組織了多場座談會，面對面聽取民營企業負責人的訴求和意見，推動解

決困難問題」。

魏東說，將圍繞政策、交流、合作、監測、評估、宣傳搭建六個平台，為民營企業提供優質

服務，為民營經濟高質量發展積極拓展空間。一是政策服務平台，開展促進民營經濟發展政策的

預評估，提升政策的前瞻性、針對性、精準性和有效性。二是交流服務平台，在現有與民營企業

交流的基礎上，在國家發展改革委門戶網站開通專欄，常態化聽取各方對民營經濟發展的所思所

盼。三是合作服務平台，協調服務民營經濟參與國際交流合作，助力民營企業提升國際競爭力。

四是監測服務平台，建立健全民營經濟發展形勢監測指標體系，及時跟蹤了解、統計分析民營經

濟發展狀況。五是評估服務平台，完善民營經濟發展政策落實評估督導體系，確保各項政策取得

實效。六是宣傳服務平台。

