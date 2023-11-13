《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》人行上海總部調查統計研究部主任呂進中

今日在新聞發布會上表示，上海總部將加快推動落實科創金融改革試驗區總體方案、服務上海「

科創中心」高質量發展作為當前的一項中心任務加以謀劃，積極完善金融服務科技型企業生態，

引導金融資源更多投向科技型企業。

具體來說，上海總部將推動建立科創金融改革工作機制，細化落實舉措；指導發起「上海科

創金融聯盟」，加快形成以股權投資為主、「股貸債保」聯動的金融服務支撐體系，為科技型企

業尤其是初創期、成長期科創企業提供全生命周期的多元化、接力式金融服務。

同時，人行上海總部還將制定發布《上海科創金融服務能力提升專項行動方案》，方案包括

推動銀行保險機構建立與科技型企業相適應的組織架構、內部管理制度和產品體系，加大科技保

險運用的深度和廣度、推動知識產權質押融資提質增效，支持轄區科技型企業借助多層次資本市

場發展壯大，充分發揮政策引領作用，加強銀企對接、做好政策宣傳解讀等五方面２０條內容。

還要引導優化科創信貸產品供給，降低科創企業融資成本。

截至１０月末，上海已發放科創專項再貸款再貼現資金２５４億元人民幣，惠及科創企業逾

３３００戶，高新技術企業佔比近九成，支持百餘戶科創企業首次獲得貸款。

