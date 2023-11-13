《經濟通通訊社１３日專訊》諾誠健華（０９９６９）（滬：６８８４２８）公布，截至

２０２３年９月３０日止首三季虧損收窄至５﹒３１億元（人民幣．下同），而對上一年同期虧

損８﹒３４億元；每股基本虧損３１分。

期內，營業總收入５﹒３７億元，升２１﹒７％。（ｂｎ）



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