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AH股新聞

13/11/2023 18:01

諾誠健華（０９９６９）首三季虧損收窄至５﹒３１億人幣

　　《經濟通通訊社１３日專訊》諾誠健華（０９９６９）（滬：６８８４２８）公布，截至
２０２３年９月３０日止首三季虧損收窄至５﹒３１億元（人民幣．下同），而對上一年同期虧
損８﹒３４億元；每股基本虧損３１分。
　　期內，營業總收入５﹒３７億元，升２１﹒７％。（ｂｎ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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