《經濟通通訊１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



護航民營經濟，法治建設見力度顯成效

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《中共中央、國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》發布以來，最高人民法院相繼發布人民

法院依法保護民營企業產權和企業家權益典型案例、《關於優化法治環境 促進民營經濟發展壯

大的指導意見》，以及涉民營企業、民營企業家人格權保護典型案例等，亮明人民法院優化營商

環境護航民營經濟高質量發展的態度。



國資委：制定核心企業注資規劃

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國務院國資委黨委日前召開擴大會議強調，要依據國有企業功能分類，制定重點行業、關鍵領域

、核心企業的注資規劃。



歐冠昇：三措並舉精準服務經濟高質量發展

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「當前，中國香港在助力中國企業國際融資方面的作用比以往任何時候都更加重要，作為『走出

去』和『引進來』的雙向發展基地的角色定位也更加凸顯。」港交所集團行政總裁歐冠昇近日在

接受中國證券報獨家採訪時表示。





《上海證券報》



科技創新與制度供給助上市公司產業升級

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記者統計，今年前三季度，僅滬市公司合計研發投入就高達５８５３億元人民幣，同比增長超

７％。充沛的研發投入，助力上市公司發展提質增速。與此同時，併購重組、股權激勵、員工持

股等一系列的制度供給，也為上市公司的轉型升級提供了可選可用的「工具箱」。



滬深交易所修訂轉融通業務指南

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近日，滬深交易所針對轉融通業務修訂了系列指南。此次修訂強調，已通過轉融通出借尚未歸還

的公司股份數量，與其他持股合計超過該公司總股本５％的股東，減持該公司股份應適用關於大

股東減持的規定。



全面加強監管不留盲區

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金融風險頻發，一定程度上是因監管不到位。中央金融工作會議要求全面加強金融監管，強化機

構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，有助於消除監管空白和盲區，進一步提

高監管質效。





《證券時報》



「雙１１」全網攬收量再創新高

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國家郵政局１２日公布，據監測，１１月１日至１１日，全國郵政快遞企業共攬收快遞包裹

５２﹒６４億件，同比增長２３﹒２２％，日均業務量是平日業務量的１﹒４倍。其中１１月

１１日當天，共攬收快遞包裹６﹒３９億件，是平日業務量的１﹒８７倍，同比增長

１５﹒７６％。



「基金矩陣」陸續登場，招商引資轉型升級「扛大旗」

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今年以來，各地設立引導基金、簽約子基金、基金招商的熱情依舊有增無減。僅過去兩個月，廣

東、四川、重慶、武漢等多個省市就先後舉辦大型投資會，簽約了數十家國內風險投資╱私募股

權投資機構，地方引導基金和各類國資已成為國內創投行業最主要的出資人。



３００個項目入選《２０２３年５Ｇ工廠名錄》

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工信部１２日發布《２０２３年５Ｇ工廠名錄》，經省級工信主管部門、通信管理局推薦及工業

互聯網戰略咨詢專家委評審，工信部核定，最終３００個５Ｇ工廠項目入選此名錄。（ｌｃ）

