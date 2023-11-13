《神州經脈》美股上周五（１０日）急漲，帶動外圍氣氛向好，加上中美經濟領導人會面，

滬深股市今早（１３日）高開，不過雙１１銷情未如理想拖累內需股，加上金融股盤中顯著大跌

，大市由紅轉綠，但午後大飛機及鴻蒙概念落鑊，滬綜指全日反轉再反轉，收市倒升０﹒２５％

，報３０４６﹒５３點，深成指升０﹒１％，創業板指升０﹒２％。兩市全日成交８６８６億元

（人民幣．下同），按日成交回升５％，陸股通全日仍淨流出超過１４億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日早盤抽升近５０點後掉頭回落，午後跌幅略有擴大

，收報７﹒２９２８，較上個交易日４時３０分收盤價跌２２點子，三連跌，續創１１月３日以

來逾一周新低，全日在７﹒２８８０至７﹒２９８２之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７６９，較上個交易日升２點子，七連升，續創９月

２７日以來一個半月新高，較市場預測強逾１１００點，上個交易日報７﹒１７７１。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國國家主席習近平將到美國出席ＡＰＥＣ領導人會議，並與美國總統拜登會面，此前

國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰訪美，與美國財長耶倫會談，被指為習拜會鋪路。中

美經濟領導人同意定期直接溝通，並成立一個中美經濟、金融工作小組。美國國家安全顧問沙利

文接受媒體採訪時表示，中方此前切斷了中美的軍事對話聯繫，拜登把ＡＰＥＣ領導人峰會視作

一次機會，推動重建兩國之間的對話管道。中國外交部發言人毛寧在今日記者會上回應有關中美

關係的問題時表示，中方不懼怕競爭，但是反對以競爭定義中美關係。此外，《彭博》引述消息

人士報道，中國政府考慮在今次ＡＰＥＣ峰會期間，公布結束對波音７３７ Ｍａｘ交易的凍結

，以此作為中美關係最近解凍的一個訊號。



２﹒ 今年第１５屆「雙１１」電商大戰已經收官。在去年沒有公布總成交額之後，今年天貓、

京東兩大電商平台再度「默契」地沒有披露總成交額情況。京東方面表示，截至１１月１１日晚

２３：５９，成交額、訂單量、用戶數齊創新高；累計超過６０個品牌銷售破１０億元，近２萬

個品牌成交額同比增長超３倍。天貓方面表示，「雙１１」期間平台用戶規模和商家規模顯著增

長，帶動訂單量和成交總額全面增長，截至１１月１１日零點，天貓上共有４０２個品牌成交破

億。第三方監測平台星圖數據公布，今年「雙１１」，全網銷售額達１﹒１４萬億元，同比增速

由去年的１３﹒７％大幅放緩至２﹒１％。百度指數則顯示，「雙１１」關鍵詞搜索量在

２０１７年達到峰值後逐年下降，今年更跌至「冰點」，峰值搜索量較去年同期下降６０％。



３﹒ 中國財政部及網信辦日前就會計師事務所數據安全管理暫行辦法公開徵求意見，並上個星

期五對外公布草案內容。會計師事務所被要求必須將審計工作底稿和相關數據存放在境內，不得

在境外備份，加密設備應當設置在境內並由境內團隊負責運行維護，密鑰應當存儲在境內，會計

師事務所不可以在業務約定書或類似合同中包含向境外監管機構提供境內項目資料數據等類似條

款。審計底稿若需要出境，須按照國家有關規定辦理審批手續，並要建立逐級覆核機制，採取必

要措施嚴格落實審計工作底稿涉密敏感信息管控責任。



４﹒ 內媒從供應鏈獲得的權威市調機構數據顯示，小米１４系列自１０月３１日首銷至１１月

１０日，全渠道總銷量高達１４４﹒７４萬台，創下小米高端旗艦銷量紀錄。小米１４系列助推

小米於１０月３０日－１１月５日在中國智能手機市場市佔率環比升幅第一，提升８﹒９個百分

點，同時也拿下安卓手機銷量份額第一。



５﹒ 華為曾稱下一代鴻蒙系統將是「純鴻蒙」，或不再兼容安卓應用程式，互聯網公司以後要

專門為鴻蒙系統設計自家Ａｐｐ。據報多家平台公司正在大舉招聘鴻蒙系統開發相關的人才。有

內媒記者近日在獵聘平台上以「鴻蒙」為關鍵詞搜索，招聘相關職位的企業達數十家，相關崗位

達百個，包括網易、美團、今日頭條、釘釘等，涉及軟件研發、移動研發、嵌入式開發等多個領

域，開出的薪酬亦高於市場平均水平。此外，已有平台宣布鴻蒙版Ａｐｐ推出時間。其中同程旅

行１１月６日宣布啟動鴻蒙原生版Ａｐｐ開發，計劃於２０２３年年底完成核心版本開發。



６﹒ 國家衛健委今日就冬季呼吸道疾病防治有關情況召開新聞發布會，國家衛健委發言人米鋒

表示，隨著各地陸續入冬，呼吸道疾病已進入高發季節，多種呼吸道疾病交織疊加。各地要堅持

多病同防同治，密切關注肺炎支原體、新冠感染、流感、登革熱、諾如病毒感染等流行情況，加

強監測預警，掌握病毒活動強度、病毒變異等變化。中國疾控中心病毒病所國家流感中心主任王

大燕則稱，今年８月下旬至今，全國報告新冠病毒感染病例數已連續１０周下降；全球和中國的

監測數據顯示，目前流行的新冠病毒變異株均為奧密克戎（Ｏｍｉｃｒｏｎ），最新一周採樣的

病毒測序結果顯示全部為ＸＢＢ的亞分支。



７﹒ 工商銀行美國子公司上周遭黑客攻擊，導致該行於上周四（９日）成交的美國國債買賣活

動遭到擾亂，上周五對美國國債電子結算平台的訪問仍處於暫停狀態。《路透》報道，由於無法

結算交易，工商銀行美國子公司一度欠美國國債唯一結算代理紐約梅隆銀行９０億美元，工行被

迫向該子公司注資以結算交易，之後９０億美元已償付給紐約梅隆銀行，據報梅隆銀行與工行子

公司對美國國債交易改進行手動結算。另外，被指與俄羅斯有聯繫的黑客團夥Ｌｏｃｋｂｉｔ對

外表示，對工行子公司遭網絡攻擊的事件負責。



８﹒ 廣東省政府發布《關於加快建設通用人工智能產業創新引領地的實施意見》，目標到

２０２５年，智能算力規模實現全國第一、全球領先，通用人工智能技術創新體系較為完備，人

工智能高水平應用場景進一步拓展，核心產業規模突破３０００億元人民幣，企業數量超

２０００家。《意見》提出，研發具有通用性、可編程性的高端訓練、推理晶片，多模態多精度

計算的算力晶片。開發高效易用的開源人工智能晶片編譯器與工具鏈等基礎軟件，支持自主人工

智能晶片與國產通用服務器的適配，構建完善的自主可控人工智能軟硬件生態。推動國家算力總

調度中心、粵港澳大灣區算力調度中心加快落地深圳、韶關。（ｓｌ）

