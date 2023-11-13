《鍾之日記》１１月１３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股上周五（１０日）急漲，帶動外圍氣氛向好，加上中美經濟領導人會面，滬深股市今早

高開，不過雙１１銷情未如理想拖累內需股，加上金融股盤中顯著大跌，大市由紅轉綠，但午後

大飛機及鴻蒙概念落鑊，滬綜指全日反轉再反轉，收市倒升０﹒２５％，報３０４６﹒５３點，

深成指升０﹒１％，創業板指升０﹒２％。兩市全日成交８６８６億元（人民幣．下同），按日

成交回升５％，陸股通全日仍淨流出超過１４億元。

中國國家主席習近平即將將到美出席ＡＰＥＣ領導人會議，並與美國總統拜登會面，此前國

務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰訪美，並與美國財長耶倫會談，被指為習拜會鋪路。中

美經濟領導人同意定期直接溝通，並成立一個中美經濟、金融工作小組。

另外，有傳中國政府考慮在美國三藩市ＡＰＥＣ峰會期間，簽署和波音７３７ Ｍａｘ有關

的協議，以此作為中美關係解凍的一個訊號。



＊港股返２０天線，科技股喜漲＊



雖然包括主席鮑威爾在內的聯儲局官員陸續發言，打消市場對當局將會很快減息的預期，但

美股上周五仍然大漲，道指收升３９１點。高開５９點，盤中一度倒跌，但由於市場憧憬周三

（１５日）習拜會有利好消息，港股尾段急升，恒生指數收報１７４２６，升２２２點或升

１﹒３％，重上２０天線，主板成交近７５２億元。

環球市場提前押注美國不再加息，恒生科指今日急漲２﹒３％，其中比亞迪電子

（００２８５）飆６﹒６％，商湯（０００２０）升６﹒３％，金蝶國際（００２６８）升

５﹒７％，快手（０１０２４）升４﹒９％，聯想集團（００９９２）升４﹒６％。



＊小米大賣，股票飄紅＊



今年「雙１１」遇冷，據監測平台數據，大促期間全網銷售額１﹒１４萬億元（人民幣．下

同），同比增速由去年１３﹒７％大幅放緩至２﹒１％；兩大電商平台阿里巴巴（０９９８８）

及京東（０９６１８）更「默契」地沒有公布交易額。

但小米（０１８１０）不受冷風影響，成為今年雙１１銷售主要品牌贏家之一。

小米雙１１戰報顯示，截至１１月１１日２３：５９，全渠道支付金額達到２２４億元；同

時，小米１４系列霸榜京東、天貓、抖音、拼多多四大平台國產冠軍。至於小米１４系列自１０

月３１日首銷至１１月１０日，累計銷量高達１４４﹒７４萬台，創下品牌高端旗艦銷量紀錄。

有大行預計，小米第三季智慧手機出貨量可能好過市場預期，估計季度收入重返正面增長軌道。

高盛研報指，小米雙１１的ＧＭＶ按年升３２％，創歷史新高及高於預期，予小米買入評級

。接下來小米動作頻頻，下周一公布第三季業績、Ｒｅｄｍｉ Ｋ７０系列快發布、智慧電動車

亮相及小米１４ Ｕｌｔｒａ或於明年首季發布。

銷情暢旺帶動股價表現，小米今日收升１﹒１％。



＊銀證中金拉埋天窗？八字還沒一撇＊



中證監此前表示，將支持頭部證券公司通過業務創新、集團化經營、併購重組等方式做優做

強，打造一流的投資銀行，引發龍頭券商合併猜想。不過中國銀河（０６８８１）和中金公司

（０３９０８）均澄清，未得到任何來自於政府部門、監管機構或兩家公司控股股東、實際控制

人的信息指，雙方會進行合併重組。不過股民情緒未受影響，隨大市走強，中國銀河股價仍升

０﹒９％，中金則漲１﹒５％。

四大內銀同樣顯著漲，建行（００９３９）、農行（０１２８８）、中行（０３９８８）升

１﹒４％，工行（０１３９８）則升１﹒１％。中國即將公布上月的新增社融貸款數據，再加上

本周公開市場總共有１２５００億元逆回購，以及明天還有８５００億元中期借貸便利操作

（ＭＬＦ）到期，關注資金池流動性受考驗。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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