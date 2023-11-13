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AH股新聞

13/11/2023 10:01

《Ａ股焦點》美的、珀萊雅跌約２％，雙１１熱度退燒銷售增速降

　　《經濟通通訊社１３日專訊》今年雙１１，天貓、京東（０９６１８）兩大電商平台再度「
默契」地沒有披露總成交額情況，儘管雙方用詞都明顯向好：「全面增長」、「齊創新高」，不
過第三方監測平台星圖數據顯示，今年「雙１１」，全網銷售額達１﹒１４萬億元人民幣，同比
增速由去年的１３﹒７％大幅放緩至２﹒１％。
　　「雙１１」熱度急速退燒，引發外界對內需疲弱的猜想，滬深消費股今早偏跌。家電股表現
最弱，天銀機電（深：３００３４２）挫２﹒９％，美的集團（深：０００３３３）跌２％，石
頭科技（滬：６８８１６９）跌１﹒９％，蘇泊爾（深：００２０３２）跌１﹒８％；日化股同
跌，珀萊雅（滬：６０３６０５）跌１﹒７％，丸美股份（滬：６０３９８３）跌１﹒１％，科
思股份（深：３００８５６）跌０﹒９％；食品股部分下跌，洽洽食品（深：００２５５７）跌
１﹒４％，龍大美食（深：００２７２６）跌１﹒２％，雙匯發展（深：０００８９５）跌１％

　　今年的「雙１１」熱度大幅下降，百度指數顯示，關鍵詞搜索量比去年同期減少了６０％，
遠不及以往的高峰。《上觀新聞》分析了微博話題上的２８００多條評論，發現造成雙１１冷清
的原因有多種。一方面，電商平台頻繁推出各種購物節，讓消費者對「雙１１」失去了新鮮感；
另一方面，「雙１１」的優惠機制過於複雜，需要消費者花費很多時間和精力才能獲得優惠，而
且優惠力度也不如以往，讓消費者覺得不划算；還有一些消費者表示對花錢沒有信心，更願意把
錢存起來。（ｅｙ）

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