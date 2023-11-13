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AH股新聞

13/11/2023 14:54

《Ａ股焦點》網絡公司據報求聘鴻蒙系統開發人才，鴻蒙概念股急漲

　　《經濟通通訊社１３日專訊》華為鴻蒙概念領漲，九聯科技（滬：６８８６０９）、軟通動
力（深：３０１２３６）、達華智能（深：００２５１２）、傳智教育（深：００３０３２）、
盛通股份（深：００２５９９）漲停，中文在線（深：３００３６４）漲１２﹒９％，測繪股份
（深：３００８２６）漲１２﹒３％，亞華電子（深：３０１３３７）、潤和軟件
（深：３００３３９）漲逾９％，常山北明（深：０００１５８）、夢網科技
（深：００２１２３）等跟漲。
　　華為曾稱下一代鴻蒙系統將是「純鴻蒙」，或不再兼容安卓應用程式，互聯網公司以後要專
門為鴻蒙系統設計自家Ａｐｐ，據報多家平台公司正在大舉招聘鴻蒙系統開發相關的人才。有內
媒記者近日在獵聘平台上以「鴻蒙」為關鍵詞搜索，招聘相關職位的企業達數十家，相關崗位達
百個，包括網易（０９９９９）、美團（０３６９０）、今日頭條、釘釘等，涉及軟件研發、移
動研發、嵌入式開發等多個領域，開出的薪酬亦高於市場平均水平。此外，已有平台宣布鴻蒙版
Ａｐｐ推出時間。其中同程旅行（００７８０）１１月６日宣布啟動鴻蒙原生版Ａｐｐ開發，計
劃於２０２３年年底完成核心版本開發。
　　華為常務董事、終端ＢＧ　ＣＥＯ、智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東今年９月宣布，華
為鴻蒙下一個版本ＨａｒｍｏｎｙＯＳ　ＮＥＸＴ將是「純鴻蒙」，全速推進鴻蒙原生應用開發
。ＨａｒｍｏｎｙＯＳ　ＮＥＸＴ系統底座將全線自研，去掉傳統的ＡＯＳＰ代碼，僅支持鴻蒙
內核和鴻蒙系統的應用。這意味鴻蒙系統將不再兼容安卓應用，鴻蒙入口將獨立存在，與
Ａｎｄｒｏｉｄ應用形成「硬分叉」。（ｓｌ）

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