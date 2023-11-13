《經濟通通訊社１３日專訊》華為鴻蒙概念領漲，九聯科技（滬：６８８６０９）、軟通動

力（深：３０１２３６）、達華智能（深：００２５１２）、傳智教育（深：００３０３２）、

盛通股份（深：００２５９９）漲停，中文在線（深：３００３６４）漲１２﹒９％，測繪股份

（深：３００８２６）漲１２﹒３％，亞華電子（深：３０１３３７）、潤和軟件

（深：３００３３９）漲逾９％，常山北明（深：０００１５８）、夢網科技

（深：００２１２３）等跟漲。

華為曾稱下一代鴻蒙系統將是「純鴻蒙」，或不再兼容安卓應用程式，互聯網公司以後要專

門為鴻蒙系統設計自家Ａｐｐ，據報多家平台公司正在大舉招聘鴻蒙系統開發相關的人才。有內

媒記者近日在獵聘平台上以「鴻蒙」為關鍵詞搜索，招聘相關職位的企業達數十家，相關崗位達

百個，包括網易（０９９９９）、美團（０３６９０）、今日頭條、釘釘等，涉及軟件研發、移

動研發、嵌入式開發等多個領域，開出的薪酬亦高於市場平均水平。此外，已有平台宣布鴻蒙版

Ａｐｐ推出時間。其中同程旅行（００７８０）１１月６日宣布啟動鴻蒙原生版Ａｐｐ開發，計

劃於２０２３年年底完成核心版本開發。

華為常務董事、終端ＢＧ ＣＥＯ、智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東今年９月宣布，華

為鴻蒙下一個版本ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ＮＥＸＴ將是「純鴻蒙」，全速推進鴻蒙原生應用開發

。ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ＮＥＸＴ系統底座將全線自研，去掉傳統的ＡＯＳＰ代碼，僅支持鴻蒙

內核和鴻蒙系統的應用。這意味鴻蒙系統將不再兼容安卓應用，鴻蒙入口將獨立存在，與

Ａｎｄｒｏｉｄ應用形成「硬分叉」。（ｓｌ）

