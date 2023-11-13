《經濟通通訊社１３日專訊》企查查ＡＰＰ顯示，成都完美世界長留影視有限公司近日成立

，法定代表人為石青山，註冊資本３００萬元人民幣，經營範圍含電影攝製服務、組織文化藝術

交流活動、文化娛樂經紀人服務等。企查查股權穿透顯示，該公司由完美世界

（深：００２６２４）旗下完美世界影視有限責任公司全資持股。

完美世界股價半日升０﹒２％，報１３﹒５７元人民幣。

每集僅約１０分鐘的微短劇，因投資小、風險低、節奏快、拍攝周期短，在內地日漸興起，

不但觀眾追劇追得爽，還吸引愈來愈多影視公司入局。據國家廣電智庫的統計，２０２２年微短

劇全年備案數量從２０２１年的３９８部上升至近２８００部，而今年單是７月一個月，全國重

點網絡微短劇拍攝備案公示的劇集就達到３６１部，接近２０２１年一整年的數量。

完美世界近日接連在互動平台回應備受關注的微短劇業務發展，指公司去年組建了專門的微

短劇團隊並推出了多套與抖音合作的微短劇，未來將繼續積極參與到微短劇的創作中，探索創新

性的商業模式。完美世界並提到，其中《全職主夫培養計劃》１０月１３日在抖音播出，上線首

周迅速登上抖音短劇最熱榜第一、德塔文短劇景氣指數第六；正片總播放量超２﹒２億，劇集話

題總播放量已超３億。接下來還有多部與長視頻平台合作的微短劇在近期陸續上線。（ｓｌ）

