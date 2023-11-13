《經濟通通訊社１３日專訊》日產汽車在華合資公司東風有限上周六（１１日）發布新戰略

規劃，提出將在中國市場投放本土研發的新能源汽車，首款車型將在２０２４年下半年上市，此

後這些車型還將出口。

東風有限執行副總裁陳昊表示，新能源車出口計劃從２０２５年啟動，初期銷量目標是１０

萬輛，產品包括四款日產品牌新能源汽車，今後東風有限將根據實際情況繼續擴大出口規模。

東風有限成立於２００３年，由東風汽車集團（００４８９）和日產（中國）投資有限公司

分別持股５０％。東風有限旗下包括東風日產、鄭州日產以及商用車和零部件等全價值鏈企業，

累計銷售汽車近２１５０萬輛。



＊豐田本田積極向電動化轉型＊



同為日本車企，豐田汽車和本田汽車也已經採取相似策略，在中國市場積極向電動化轉型。

今年７月，豐田汽車宣布，整合在華研發資源，改變中國業務定位。豐田中國董事長上田達

郎當時稱，之前豐田是把在日本、美國市場暢銷的車型做一些改變，投入中國市場銷售，現在中

國在電動化和智能化方面引領全球，豐田希望中國研發的產品能夠推向全球。

本田汽車已經宣布，從２０２７年起，中國市場銷售的車型將全部是混合動力和純電動車型

，從２０３５年起，中國市場產品全部轉為純電動汽車，在中國市場積累的電動化產品經驗，賦

能全球。（ｌｃ）

