《經濟通通訊社１３日專訊》據廣東省紀委監委１１日消息，廣東省衛健委黨組書記、主任

朱宏涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。

公開報道顯示，朱宏投案前四天（１１月７日）還帶領調研組到高州市調研醫療衛生服務能

力情況。現年５７歲的朱宏，歷任南方醫科大學南方醫院黨委委員、副院長，廣東省醫學學術交

流中心主任，南方醫科大學南方醫院黨委書記，廣東省衛生健康委黨組書記、主任。（ｒｙ）

