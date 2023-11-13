《經濟通通訊社１３日專訊》據廣東省紀委監委１１日消息，廣東省衛健委黨組書記、主任
朱宏涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。
公開報道顯示，朱宏投案前四天（１１月７日）還帶領調研組到高州市調研醫療衛生服務能
力情況。現年５７歲的朱宏，歷任南方醫科大學南方醫院黨委委員、副院長，廣東省醫學學術交
流中心主任，南方醫科大學南方醫院黨委書記，廣東省衛生健康委黨組書記、主任。（ｒｙ）
etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱
13/11/2023 08:36
《打擊貪腐》廣東省衛健委主任朱宏涉嚴重違法紀主動投案
《經濟通通訊社１３日專訊》據廣東省紀委監委１１日消息，廣東省衛健委黨組書記、主任
朱宏涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。
公開報道顯示，朱宏投案前四天（１１月７日）還帶領調研組到高州市調研醫療衛生服務能
力情況。現年５７歲的朱宏，歷任南方醫科大學南方醫院黨委委員、副院長，廣東省醫學學術交
流中心主任，南方醫科大學南方醫院黨委書記，廣東省衛生健康委黨組書記、主任。（ｒｙ）
etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰