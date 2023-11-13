《經濟通通訊社１３日專訊》據國家安全部官微消息，今年１１月２日至１１日，國家安全

部部長陳一新應邀訪問柬埔寨、越南和泰國。柬埔寨首相洪瑪奈、越南國家主席武文賞和泰國總

理賽塔分別會見陳一新。

訪問期間，陳一新還與三國高官會見或會談，就深化中國與三國安全情報領域交流合作和共

同關心問題深入交換意見，達成廣泛共識；還考察了在柬越泰三國的「一帶一路」中資企業和項

目。

訪柬期間，中柬雙方表示，將堅定不移深化互利合作，加強「一帶一路」共建，推動「鑽石

六邊」合作走深走實。雙方堅定支持彼此維護國家主權、安全、發展利益，深化安全情報領域務

實合作，為維護兩國社會安全穩定和構建中柬命運共同體發揮更大作用。

訪越期間，雙方表示將提升全面戰略合作夥伴關係。進一步加強安全情報領域務實合作，為

兩國國家安全作出更大貢獻，為兩國關係提質升級發揮積極作用。

訪泰期間，中泰雙方表示，應及時就兩國關係重大問題及共同關心的國際地區問題深入交換

意見，共同確保兩國駐外項目、機構和人員安全，為構建更穩定、更繁榮、更持續的中泰命運共

同體保駕護航。（ｒｙ）

