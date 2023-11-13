《經濟通通訊社１３日專訊》中共中央政治局委員、國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何

立峰訪美，並與美國財長耶倫會談，被指為中國國家主席習近平會見美國總統拜登鋪路。滬深股

市今早高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒１７％，報３０４４﹒０３點，深成指高開

０﹒３４％，通信設備股造好，券商股走低。

中證監此前表示，將支持頭部證券公司通過業務創新、集團化經營、併購重組等方式做優做

強，打造一流的投資銀行，引發龍頭券商合併猜想。不過中國銀河（０６８８１）

（滬：６０１８８１）表示，未得到任何來自於政府部門、監管機構或公司控股股東、實際控制

人的信息指，將與中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）進行合併重組。中金公司亦發

表了類似的澄清公告。

中國財政部副部長廖岷表示，何立峰和耶倫彼此同意加強溝通，尋求共識，管控分歧，避免

誤解意外導致摩擦升級，歡迎成立由副部級官員主導、向雙方牽頭人匯報的中美經濟、金融工作

小組並舉行會議。雙方牽頭人同意定期直接溝通。耶倫則在記者會上表示，她同意與何立峰就經

濟問題加強溝通，並在美國出口管制、氣候變遷、低收入國家債務減免及其他可能合作的領域等

方面進行了討論。

美國國家安全顧問沙利文接受媒體採訪時表示，美國總統拜登把ＡＰＥＣ領導人峰會視作一

次機會，推動重建兩國之間的軍事對話管道，沙利文又表示，希望中美高級國防官員之間應恢復

軍事熱線。

人民銀行進行１１３０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，即今日淨投放９５０億元。留

意本周公開市場總共有１２５００億元逆回購，明天還有８５００億元中期借貸便利操作

（ＭＬＦ）到期。（ｅｙ）

