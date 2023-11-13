《經濟通通訊社１３日專訊》美股上周五（１０日）急漲，帶動外圍氣氛向好，加上中美經

濟領導人會面，滬深股市今早高開，不過雙１１銷情未如理想拖累內需股，加上金融股盤中顯著

大跌，大市由紅轉綠，滬綜指半日倒跌０﹒１９％，報３０３３﹒３１點，深成指跌０﹒２６％

，創業板指跌０﹒１６％。兩市半日成交５５４０億元（人民幣．下同），較上日（１０日）同

時段成交回升４％，陸股通半日淨流出２４﹒８４億元。

中國財政部副部長廖岷表示，何立峰和耶倫彼此同意加強溝通，尋求共識，管控分歧，避免

誤解意外導致摩擦升級，歡迎成立由副部級官員主導、向雙方牽頭人匯報的中美經濟、金融工作

小組並舉行會議，雙方牽頭人同意定期直接溝通。耶倫則在記者會上表示，她同意與何立峰就經

濟問題加強溝通，並在美國出口管制、氣候變遷、低收入國家債務減免及其他可能合作的領域等

方面進行了討論。

美國國家安全顧問沙利文接受媒體採訪時表示，美國總統拜登把ＡＰＥＣ領導人峰會視作一

次機會，推動重建兩國之間的軍事對話管道，沙利文又表示，希望中美高級國防官員之間應恢復

軍事熱線。



＊資金池待添水，四大行齊跌＊



中國即將公布上月的新增社融貸款數據，再加上本周公開市場總共有１２５００億元逆回購

，以及明天（１４日）還有８５００億元中期借貸便利操作（ＭＬＦ）到期，資金池流動性受考

驗。銀行股先行下跌，建設銀行（滬：６０１９３９）跌１﹒６％，工商銀行

（滬：６０１３９８）挫１﹒１％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒８％，農業銀行

（滬：６０１２８８）跌０﹒６％；郵儲銀行（滬：６０１６５８）則跌１﹒８％，招商銀行

（滬：６０００３６）跌１﹒４％。

中證監此前表示，將支持頭部證券公司通過業務創新、集團化經營、併購重組等方式做優做

強，打造一流的投資銀行，引發龍頭券商合併猜想。不過中國銀河（滬：６０１８８１）和中金

公司（滬：６０１９９５）均澄清，未得到任何來自於政府部門、監管機構或兩家公司控股股東

、實際控制人的信息指，雙方會進行合併重組。中國銀河股價跌０﹒８％，報１２﹒９元；中金

公司則升０﹒５％，報３９﹒０９元。



＊雙１１不似預期，消費股走低＊



今年雙１１，天貓、京東（０９６１８）兩大電商平台再度「默契」地沒有披露總成交額情

況，而第三方監測平台星圖數據顯示，今年「雙１１」，全網銷售額達１﹒１４萬億元人民幣，

同比增速由去年的１３﹒７％大幅放緩至２﹒１％。

「雙１１」熱度急速退燒，引發外界對內需疲弱的猜想，滬深消費股今早偏跌。家電股表現

最弱，美的集團（深：０００３３３）跌３﹒６％，格力電器（深：０００６５１）挫３﹒２％

，石頭科技（滬：６８８１６９）跌２﹒９％，蘇泊爾（深：００２０３２）跌２﹒８％；日化

股同跌，珀萊雅（滬：６０３６０５）跌２﹒６％，貝泰妮（深：３００９５７）、科思股份

（深：３００８５６）齊跌２﹒１％。（ｅｙ）

