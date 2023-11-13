《經濟通通訊社１３日專訊》美股上周五（１０日）急漲，帶動外圍氣氛向好，加上中美經

濟領導人會面，滬深股市今早高開，不過雙１１銷情未如理想拖累內需股，加上金融股盤中顯著

大跌，大市由紅轉綠，但午後大飛機及鴻蒙概念落鑊，滬綜指全日反轉再反轉，收市倒升

０﹒２５％，報３０４６﹒５３點，深成指升０﹒１％，創業板指升０﹒２％。兩市全日成交

８６８６億元（人民幣．下同），按日成交回升５％，陸股通全日仍淨流出超過１４億元。

中國國家主席習近平即將到美出席ＡＰＥＣ領導人會議，並與美國總統拜登會面，此前國務

院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰訪美，並與美國財長耶倫會談，被指為習拜會鋪路。中美

經濟領導人同意定期直接溝通，並成立一個中美經濟、金融工作小組。



＊傳中國恢復買波音，大飛機借勢炒＊



據《彭博》引述消息人士報道，中國政府考慮在美國三藩市ＡＰＥＣ峰會期間，簽署和波音

７３７ Ｍａｘ有關的協議，以此作為中美關係解凍的一個訊號。消息指，預計中國國家主席習

近平不會公布波音７３７ Ｍａｘ的正式訂單，購買飛機的承諾可能要以諒解備忘錄或意向書的

形式進行。

大飛機概念午後落鑊，西測測試（深：３０１３０６）飆１２﹒８％，洪都航空

（滬：６００３１６）漲停，國機精工（深：００２０４６）升７﹒１％，新余國科

（深：３００７２２）升６﹒７％，鋼研納克（深：３００７９７）升６﹒６％，通達股份

（深：００２５６０）升６﹒４％，航宇科技（滬：６８８２３９）升５﹒９％。

華為概念又有炒作，九聯科技（滬：６８８６０９）、軟通動力（深：３０１２３６）飆兩

成，測繪股份（深：３００８２６）升１２％，達華智能（深：００２５１２）、傳智教育

（深：００３０３２）、盛通股份（深：００２５９９）集體漲一成漲停，亞華電子

（深：３０１３３７）升９﹒７％。消息面上，內媒持續吹奏華為，稱多家平台公司正在大舉招

聘鴻蒙系統開發相關的人才，鴻蒙新一代系統聞樓梯響。



＊銀行股集體跌，明日ＭＬＦ到期＊



關注人民銀行可能公布１０月新增社融貸款數據，加上明日８５００億元中期借貸便利操作

（ＭＬＦ）到期，銀行股見綠，招商銀行（滬：６０００３６）跌１﹒１％，交通銀行

（滬：６０１３２８）跌０﹒７％，建設銀行（滬：６０１９３９）跌０﹒６％，工商銀行

（滬：６０１３９８）軟０﹒４％，農業銀行（滬：６０１２８８）、中國銀行

（滬：６０１９８８）跌０﹒３％。

有指「雙１１」熱度急速退燒，引發外界對內需疲弱的猜想，消費股偏跌。家電股表現最弱

，石頭科技（滬：６８８１６９）挫３﹒７％，美的集團（深：０００３３３）跌３﹒１％，格

力電器（深：０００６５１）挫２﹒７％，蘇泊爾（深：００２０３２）跌２﹒２％；日化股同

跌，科思股份（深：３００８５６）、珀萊雅（滬：６０３６０５）跌２﹒９％，貝泰妮

（深：３００９５７）跌２﹒２％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５７９﹒４１ －０﹒２０

上證綜合指數 ３０４６﹒５３ ＋０﹒２５ ３４４１﹒２０

上證Ａ股指數 ３１９４﹒１２ ＋０﹒２５

深證成份指數 ９９８８﹒８３ ＋０﹒１０ ５２４４﹒６２

深圳創業板指數 ２００９﹒２１ ＋０﹒２０

上證Ｂ股指數 ２２８﹒１５ ＋０﹒４７ ０﹒５６

深證Ｂ股指數 １０６７﹒３７ －０﹒０６ ０﹒４０

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