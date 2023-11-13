《海納智見》過去一段時間，Ａ股融資節奏和規模受到投資者廣泛討論，部分投資者擔憂融

資過快過多容易導致股市資金供求格局失衡，進而導致市場表現不佳。１１月８日，滬深交易所

發布了優化再融資的具體措施，重在進一步嚴格再融資監管，把握好再融資節奏，突出扶優限劣

。本文將梳理Ａ股再融資政策內容變化，並分析對Ａ股的意義。



本次新規發布之前Ａ股再融資政策經歷了四個發展階段，即２００６－２０１１年起步階段

、２０１２－２０１６年快速發展階段、２０１７－２０１９年是政策收緊階段、２０２０－

２０２３年是政策寬鬆階段。２０２３年８月，為了完善一二級市場逆周期調節機制，證監會提

出包括：對於存在破發、破淨、經營業績持續虧損、財務性投資比例偏高等情形的上市公司再融

資，適當限制其融資間隔、融資規模等六項安排。滬深交易所對證監會前述安排進一步明確，發

布了優化再融資的具體措施。根據監管要求，目前（截至２０２３╱１１╱９）全部Ａ股

５３０４家公司，剔除再融資已經受理且仍在排隊的公司後有４５４６家，其中：有９２６家公

司因為破發或破淨而不得進行再融資，佔比２０﹒４％；有４０２家公司因為連續虧損而被限制

融資間隔期，佔比８﹒８％。



隨著Ａ股逐步推行註冊制改革，股權融資規模持續擴大，股東減持也是股市資金流出的重要

管道。儘管２０１９－２０２１年資金需求膨脹，但Ａ股資金面依然保持良好的平衡，並且Ａ股

走勢也未受影響，歸根結底還是因為２０１９－２０２１年有大量增量資金入市，能夠有效滿足

股市的資金需求。但是，２０２２年以來Ａ股資金面開始趨於緊張，一方面股市資金需求依然旺

盛，另一方面股市增量資金有限，因而股市整體呈現存量乃至略微縮量的格局，進而導致市場表

現不佳。針對市場對Ａ股資金供求失衡的擔憂，國家和監管層積極做出回應，並採取多項措施。

７月２４日政治局會議對資本市場的定調較為積極，提出要活躍資本市場，提振投資者信心。為

落實政治局會議的指示，８月１８日證監會有關負責人答記者問，提出活躍資本市場的一攬子政

策措施。在政策定調之後，緩解股市資金面壓力的具體措施持續落地，已經給Ａ股資金面帶來積

極變化。



在Ａ股歷史上哪怕是震盪市或者熊市期間，年度視角下依然存在至少兩次１０％－１５％左

右漲幅的上漲機會，例如２０１１年、２０１８年和２０２２年。而反觀今年，截至２０２３╱

１１╱１０年內僅有一波行情。由於今年５－１０月Ａ股表現較弱，本輪歲末年初行情或較早啟

動。當前宏微觀基本面已在逐漸修復中，國內重要會議和政策有助於緩解市場的中長期擔憂，中

美關係改善和美債利率回落有望提升Ａ股風險偏好，或將推動１０月底以來Ａ股上漲行情持續展

開。行業結構上，中央金融工作會議召開及化解地方政府債的政策出台，有望緩解投資者對金融

板塊的疑慮，銀行、券商估值有望迎來修復。同時前期科技板塊超額收益趨勢已經收斂，經濟轉

型背景下科技主線值得重視。此外，低估低配的醫藥具備較高性價比。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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