《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，今日進行１１３０億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平１﹒８％。
公開市場今日有１８０億元逆回購到期，即今日淨投放９５０億元。
本周公開市場有１２５００億元逆回購和８５００億元中期借貸便利操作（ＭＬＦ）到期，
其中，周一到周五逆回購到期規模分別為１８０億、３５３０億、４７４０億、２０２０億和
２０３０億元，均為７天期；周二還有８５００億元一年期ＭＬＦ到期。（ｓｌ）
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13/11/2023 09:22
【人行操作】人行１１３０億逆回購利率持平，淨投放９５０億
《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，今日進行１１３０億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平１﹒８％。
公開市場今日有１８０億元逆回購到期，即今日淨投放９５０億元。
本周公開市場有１２５００億元逆回購和８５００億元中期借貸便利操作（ＭＬＦ）到期，
其中，周一到周五逆回購到期規模分別為１８０億、３５３０億、４７４０億、２０２０億和
２０３０億元，均為７天期；周二還有８５００億元一年期ＭＬＦ到期。（ｓｌ）
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