《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，今日進行１１３０億元（人民幣．下同）７天

期逆回購，中標利率持平１﹒８％。

公開市場今日有１８０億元逆回購到期，即今日淨投放９５０億元。

本周公開市場有１２５００億元逆回購和８５００億元中期借貸便利操作（ＭＬＦ）到期，

其中，周一到周五逆回購到期規模分別為１８０億、３５３０億、４７４０億、２０２０億和

２０３０億元，均為７天期；周二還有８５００億元一年期ＭＬＦ到期。（ｓｌ）

