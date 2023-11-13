《經濟通通訊社１３日專訊》中共中央政治局委員、國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何

立峰訪美，並與美國財長耶倫會談。中國財政部副部長廖岷在吹風會上表示，會談期間雙方就中

美經濟關係、中美及全球宏觀經濟與金融穩定、應對全球性挑戰及雙方關切等議題交換意見，會

談坦誠、務實、深入，富有建設性。

廖岷指出，雙方同意加強溝通，尋求共識，管控分歧，避免誤解意外導致摩擦升級，歡迎成

立由副部級官員主導、向雙方牽頭人匯報的中美經濟、金融工作小組並舉行會議。雙方牽頭人同

意定期直接溝通。

美國財長耶倫則在記者會上表示，她與何立峰在美國出口管制、氣候變遷、低收入國家債務

減免及其他可能合作的領域等方面進行了坦誠、直接和富有成效的討論，她同意與何立峰就經濟

問題加強溝通，但向中方提出警告，要打擊向俄羅斯對烏克蘭戰爭提供物質支持的中國企業。

廖岷表示，中美不尋求經濟脫鈎，歡迎發展健康的經濟關係，為兩國企業和工人提供公平競

爭環境，增進兩國人民福祉，雙方同意一道努力應對共同挑戰，包括經濟增長、金融穩定和監管

。廖岷指，希望美方與中方相向而行，採取切實行動，為維護和發展兩國經濟關係創造必要條件

。

耶倫表示，美國無意將經濟與中國脫勾，而是希望為美國企業和工人提供公平的競爭環境。

耶倫強調，在當前不確定的全球形勢下，中美保持未來有彈性的溝通管道十分重要。

美國財政部在聲明中表示，中美雙方在討論以色列與哈馬斯戰爭時，耶倫稱需要防止中東衝

突升級和擴大。

何立峰與耶倫會談時間累計達１０個小時，今次會談被指是為中國國家主席習近平到美出席

ＡＰＥＣ領導人會議並與美國總統拜登會面「鋪路」，中國外交部此前已確認習近平將會訪美。

中方指，何立峰和耶倫的會談為兩國元首三藩市會晤「做好經濟成果準備」。（ｅｙ）

