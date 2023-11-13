《經濟通通訊社１３日專訊》緬甸電信詐騙猖獗，中國近月以來聯手東南亞各國，加大打擊

電騙黑色產業鏈。浙江省溫州市公安局昨日公開通緝兩男兩女，他們被指是緬北果敢自治區電詐

犯罪集團頭目，其中兩名女子持有中國身份證。

公安部表示，緬北涉中國電信網絡詐騙犯罪形勢嚴峻，社會危害嚴重，人民群眾反映強烈。

經浙江省溫州市公安機關偵查發現，明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍是緬北果敢自治區涉中國

電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目，以明學昌為首的犯罪集團長期組織開設詐騙窩點，公開武裝護

詐，實施針對中國公民的電信網絡詐騙犯罪活動，詐騙數額巨大，在公安機關嚴打高壓態勢下，

仍不收斂，不收手，繼續大肆組織實施違法犯罪活動，同時涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁

等多種嚴重暴力犯罪，情節極其惡劣，後果極其嚴重。

根據懸賞通告，明學昌今年６９歲，是緬甸撣邦議會前議員、果敢自治區領導委員會的原委

員，明國平今年４２歲，是緬甸撣邦果敢自治區的民兵中隊長，至於兩名女性明菊蘭和明珍珍分

別４２歲和２７歲，都持有中國身份證，戶籍都在雲南省臨滄市。

中國公安部現敦促犯罪嫌疑人認清形勢，懸崖勒馬，主動投案自首，爭取寬大處理，同時希

望社會各界和群眾積極舉報，協助抓捕犯罪嫌疑人，有功人員將獲得１０萬至５０萬元人民幣獎

勵。



＊傳明學昌電騙園區上月出事，疑有中國人死亡＊



根據《財新》報道，明學昌有兩個兒子，其中一個就是明國平，至於另一個兒子明國安是果

敢警察部隊２１營營長，並未被中國警方通緝；至於明菊蘭、明珍珍和明學昌同姓，有網上資料

指明菊蘭是明學昌的長女，明珍珍是明學昌的孫女，但沒有確切的消息來源。另外，《鳳凰網》

此前公布一則影片，片中男子被指是明學昌的女婿畢會軍，他今年被中國公安刑事拘留，拍片呼

籲有關人士把電騙園區內的中國人主動交還中國，不要出現中國人傷亡的情況。

據《ＢＢＣ》此前引述消息指，在今年１０月２０日，有人策劃行動，到明學昌所屬的「臥

虎山莊」電信詐騙園區試圖解救數千名被禁閉人員，引發暴動，詐騙園區的門衛打死了幾名試圖

逃走的人，雲南臨滄政府發出抗議信要求嚴懲。此事件被視為緬甸民間武裝組織組成的「三兄弟

聯盟」發動軍事行動（１０２７行動）的導火線，該聯盟發動軍事行動後，迅即佔據了數十個政

府軍據點，並奪取了往來中國邊境的大部分關卡與公路。「三兄弟聯盟」尋求推翻軍政府，聲稱

重建民主管治。（ｅｙ）

